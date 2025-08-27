Talleres de ocio y tiempo libre de Diputación de Málaga promoverán el envejecimiento activo entre más de 3.000 mayores

miércoles, 27 agosto 2025
MÁLAGA

La Diputación de Málaga, a través de su Delegación de Mayores, pondrá en marcha el próximo lunes, 1 de septiembre, un nuevo curso de los talleres de ocio y tiempo libre. Se trata de una iniciativa dirigida a las personas mayores de 65 años de los 86 municipios de 20.000 habitantes de la provincia y donde está previsto que participen más de 3.000 mayores.

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha explicado que habrá actividades de pintura, manualidades, senderismo, ejercicios de memoria y estimulación cognitiva, todas ellas diseñadas para promover la creatividad, el bienestar físico y mental y la interacción entre los participantes. Quienes deseen participar pueden inscribirse en los propios talleres en su ayuntamiento.

"Es una actividad que forma parte del Plan Contra la Soledad de Personas Mayores y que tiene un objetivo claro: favorecer el envejecimiento activo, reforzar la convivencia y prevenir el aislamiento social", ha agregado.

Asimismo, Santaolalla ha indicado que los talleres se desarrollarán en horario de mañana y tarde, con una o dos clases por semana, adaptándose a las características de cada grupo.

La Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga complementa esta iniciativa dirigida a los mayores con diferentes actividades realizadas a lo largo de todo el año para contar con una nutrida y variada programación.

Por ejemplo, La Gramola, el guateque playero celebrado en Algarrobo; las visitas del 'bibliobús' por todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a través del V Plan de Fomento de la Lectura; o la reciente visita de 650 mayores de la provincia a la Feria de Málaga.

La Diputación continuará en el último trimestre del año con algunas actividades ya conocidas, como La Mayor Estrella, Mayores de la Costura o los Monólogos Terapéuticos, además del Mes del Mayor, que se celebrará en octubre.

