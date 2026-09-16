El Teatro Cervantes acoge este jueves el acto de entrega de los Premios Ciudad de Málaga 2026

Archivo - Fachada del Teatro Cervantes de Málaga - DANIEL PÉREZ / TEATRO CERVANTES - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha recordado que este jueves a las 20,00 horas tendrá lugar el acto de entrega de los Premios Ciudad de Málaga 2026 en el Teatro Cervantes. En esta edición, los premiados son el Gran Hotel Miramar, Grupo Safamotor, Aganova, Juan Francisco Funes, Carlos Álvarez, Teléfono de la Esperanza, la campaña 'Pantallas Saludables' del Colegio de Médicos y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM).

El Ayuntamiento de Málaga dio a conocer en el mes de julio los galardones con los Premios Ciudad de Málaga 2026, que se conceden en las categorías de Turismo, Empresa y Comercio, Innovación y Tecnología, Deporte, Cultura, Solidaridad, Educación y Sostenibilidad Ambiental.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los grupos políticos con representación municipal acordaron por unanimidad quiénes recibirían estos galardones. El fallo acordado por unanimidad fue aprobado por el Pleno, de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa municipal.

El Consistorio ha afirmado en un comunicado que "el espíritu de estos premios es el de fomentar actitudes cívicas mediante el reconocimiento y el apoyo a determinados valores que contribuyan a garantizar la convivencia en armonía y el desarrollo social".

El Premio Ciudad de Málaga al Turismo se le ha otorgado al Gran Hotel Miramar, que se ha consolidado como uno de los grandes referentes patrimoniales, turísticos y hoteleros de Málaga. En el fallo, se destaca su contribución al desarrollo turístico de la ciudad y su valor simbólico dentro de la imagen de Málaga. Este emblemático establecimiento conmemora en 2026 sus 100 años de historia.

El Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio le ha sido concedido a Grupo Safamotor, uno de los grupos empresariales de referencia en Andalucía. El grupo cuenta con más de 50 años de trayectoria en el mundo de la automoción y la movilidad, una amplia red de concesionarios y talleres oficiales que prestan servicio a marcas líderes del sector.

Safamotor cuenta con más de 500 empleados distribuidos en más de 50 instalaciones tanto en Málaga como en otras provincias andaluzas y, además promueve colaboraciones deportivas, solidarias e incluso educativas, como la formación en sus instalaciones de estudiantes de FP Dual.

El Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología se le ha concedido a Aganova, una empresa que ha contribuido al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas a la gestión sostenible de infraestructuras críticas y, en particular, al ciclo integral del agua. Así, la compañía ha posibilitado la generación de empleo cualificado, demostrando cómo la innovación tecnológica puede dar respuesta a retos de primer orden para las ciudades del siglo XXI.

El Premio Ciudad de Málaga al Deporte se le ha concedido a Juan Francisco Funes, uno de los principales artífices del reciente ascenso del Málaga CF a Primera División de LaLiga. El entrenador se ha erigido en estos años como una pieza clave para la promoción, maduración y proyección de jóvenes talentos.

Desde el Consistorio han destacado "su gestión del vestuario, su propuesta táctica de equilibrio y la valentía para seguir confiando en los jóvenes canteranos en los momentos de máxima presión que no sólo le han valido para devolver al club a la élite del fútbol español, sino también para recibir el apoyo unánime de toda la afición malaguista y el reconocimiento profesional y mediático a nivel nacional".

El Premio Ciudad de Málaga a la Cultura se ha otorgado a Carlos Álvarez, una de las figuras más relevantes de la lírica española contemporánea y uno de los barítonos de mayor prestigio del panorama operístico internacional. El barítono malagueño ha desarrollado una carrera de excelencia durante más de tres décadas sobre los escenarios más importantes del mundo, tales como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Scala de Milán, Covent Garden de Londres, Ópera de París, el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatro Liceo de Barcelona.

Además de una trayectoria que le ha hecho merecedor de numerosas y prestigiosas distinciones, Álvarez ha demostrado un firme compromiso con la formación y el futuro de la lírica a través de acciones como el proyecto Ópera Studio Málaga, además de mantener una vinculación constante con Málaga a lo largo de toda su carrera, contribuyendo a la proyección del nombre de la ciudad como referente cultural.

El Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad ha reconocido al Teléfono de la Esperanza de la Asociación Internacional del Teléfono, que ha cumplido 50 años, por ser un pilar fundamental e insustituible para el bienestar social de la ciudadanía, atendiendo de forma urgente, gratuita, anónima y especializada situaciones de crisis personales y convirtiendo la escucha activa en una herramienta de salud pública de primer orden.

Esta asociación cuenta actualmente con 29 centros en España y tiene convenios de colaboración con entidades afines en países de Europa y América, además de pertenecer a la Federación Internacional de Teléfonos de Emergencias. En Málaga, actualmente gestiona un equipo de 129 personas voluntarias cualificadas que cubren el servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

El Premio Ciudad de Málaga a la Educación ha sido concedido a la campaña 'Pantallas Saludables' del Colegio Oficial de Médicos, un proyecto que el Colegio Oficial de Médicos de Málaga viene desarrollando desde 2023 con el objetivo de alertar y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del uso indebido de dispositivos en la salud, especialmente entre la población infantil y joven.

La institución cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de cursos y programas formativos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía en general, centrados en la prevención del uso problemático de Internet, la alfabetización y el bienestar emocional en entornos digitales.

En este contexto, el Colegio puso en marcha las pasadas navidades dos campañas de concienciación: una para que las familias evitaran regalar pantallas a los más pequeños y otra dirigida a los jóvenes.

Por último, el Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental ha premiado a Fundación Aula del Mar Mediterráneo, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con sede en Málaga, dedicada a la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural del medio marino y del litoral mediterráneo.

Impulsada en 2023 por un grupo de expertos marinos con más de dos décadas de trayectoria, la FAMM actúa bajo un enfoque multidisciplinar y de desarrollo sostenible estructurado en cuatro ejes básicos: investigación y conservación; educación ambiental; participación ciudadana; y divulgación.

Los galardones que se entregaran este jueves en el teatro municipal son una reproducción de un atlante, un elemento escultórico alusivo al papel de la ciudadanía como sostén efectivo del desarrollo de la urbe, de la fachada del Ayuntamiento de Málaga. Por otro lado, la retransmisión se podrá seguir a través de la televisión municipal Canal Málaga y los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento.