El Teatro Cervantes de Málaga celebra el Día Mundial de la Ópera con un recital al aire libre

El Teatro Cervantes celebra el Día Mundial de la Ópera con un recital al aire libre - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga se suma a la celebración del Día Mundial de la Ópera con el recital gratuito al aire libre 'Voces para el Día Mundial de la Ópera', que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre, a las 17,30 horas, en la plaza Jerónimo Cuervo.

La soprano Mela Pastor Hurtado, el tenor José A. Sáenz y el bajo-barítono Cristóbal Prieto Ortiz, acompañados al piano por María del Carmen Pérez, interpretarán siete piezas del repertorio operístico en una actuación de 30 minutos de duración, han indicado desde el Teatro en un comunicado.

Esta actividad se enmarca en la 38 Temporada Lírica del Teatro Cervantes, patrocinada por Fundación Unicaja, subvencionada por el Ministerio de Cultura y con la colaboración de Fundación Sando, idealista y Ópera XXI.

El programa reunirá fragmentos de cinco óperas y comenzará con dos fragmentos de Wolfgang Amadeus Mozart: 'Là ci darem la mano', de Don Giovanni, y 'Vedrommi intorno l'ombra dolente', de Idomeneo. Del compositor austriaco también se interpretará 'Madamina, il catalogo è questo', el aria del catálogo de Leporello de Don Giovanni.

La selección incluirá además 'O Mimì, tu più non torni' y el vals de Musetta 'Quando me'n vo'', ambos de La bohème, de Giacomo Puccini; el dúo 'Tornami a dir che m'ami', de Don Pasquale, de Gaetano Donizetti; y el brindis 'Libiamo ne' lieti calici', de La traviata, de Giuseppe Verdi, que cerrará el recital.

El Día Mundial de la Ópera se conmemora cada 25 de octubre, coincidiendo con los aniversarios del nacimiento de los compositores Georges Bizet y Johann Strauss II.

La iniciativa se celebra en distintos países para dar visibilidad a un género con más de cuatro siglos de historia y cuenta con el respaldo de instituciones y asociaciones internacionales, entre ellas el Instituto Internacional del Teatro (ITI) y Ópera XXI, entidad española a la que pertenece el Teatro Cervantes.