El Teatro del Soho de Málaga programa esta temporada un Festival Internacional de Danza y más de 30 espectáculos

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La temporada completa del Teatro del Soho Málaga CaixaBank programa para 2026 más de 30 espectáculos, que traerán a la ciudad figuras como Aitana Sánchez-Gijón, Lolita, María Galiana o Lluís Homar; y TIPTOE, Festival Internacional de Danza, con la bailarina Lucía Lacarra como directora.

Así lo han informado este miércoles en la presentación de la programación, en la que ha participado el presidente del teatro, Antonio Banderas; la directora del espacio, Auroral Rosales; la bailarina Lucia Lacarra, directora de TIPTOE Festival Internacional de Danza; Arturo Diez Boscovich, director musical de la orquesta Larios Pop del Soho; Alessandra García directora de Autóctonxs by San Miguel; y Miguel de Hoyos, Marketing de Clientes de San Miguel.

Según han precisado, tras el musical Godspell, desde el 23 de enero de 2026 el escenario acogerá espectáculos de teatro, música y danza en una temporada donde las palabras de William Shakespeare, David Mamet, Juan Mayorga, Jacinto Benavente, Marguerite Yourcenar, estarán presentes, además de los mencionados, artistas como Israel Elejalde, David Lorente, Roberto Hoyo, Javier Gutiérrez o Luis Bermejo.

Aurora Rosales, directora del teatro, ha anunciado los títulos que llegarán en los próximos meses, entre ellos el estreno absoluto de 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', el nuevo montaje de Rafael Álvarez 'El Brujo', que vuelve al Soho con una propuesta marcada con su sello de humor filosófico.

Entre las propuestas está 'Poncia', del 13 al 15 de marzo, centrada en la criada de Bernarda Alba, personaje de la obra de Federico García Lorca, interpretada por Lolita Flores; o 'Memorias de Adriano', 15 y 16 de mayo, con Lluís Homar como protagonista de esta obra basada en la novela homónima de Marguerite Yourcenar.

Además han destacado la novedad este año de la primera edición de TIPTOE Soho International Dance Festival. Impulsado por Antonio Banderas, el festival va a estar dirigido por la reconocida bailarina española Lucía Lacarra que, a lo largo de su carrera, ha cosechado premios como el Nijinsky, el Benois de la Danse, el Premio Nacional de Danza o el Premio Max, entre otros.

Según ha explicado Banderas, "este año hemos hecho una fuerte apuesta por la danza, ya que siempre ha sido parte de nuestra identidad en el Teatro del Soho CaixaBank". "Durante diez días en abril, celebraremos actividades paralelas en la ciudad para acercar la danza al público malagueño, para todo ello no podíamos contar con una mejor embajadora que Lucía Lacarra", ha dicho.

A su vez, Lacarra ha señalado que "esta primera edición del festival contará con cinco espectáculos de cuatro prestigiosas compañías internacionales", como son Malandain Ballet Biarritz, Bavarian Junior Ballet, Käfig y Lucía Lacarra Ballet.

Entre las propuestas para el público joven está 'Invisible', producción de LaJoven con el apoyo del Teatro del Soho, sobre la novela de Eloy Moreno que tendrá su estreno mundial en Málaga. También destaca la puesta en escena de Declan Donnellan con el clásico de Shakespeare 'Los dos hidalgos de Verona', junto con la versión de 'La venganza de Don Mendo', producida por Tricicle. El toque mágico lo aportará el espectáculo 'Strafalari' del Mag Lari.

La orquesta sinfónica Larios Pop del Soho ofrecerá tres programas, que son 'Notas de Cine', dedicado a las grandes bandas sonoras del séptimo arte, el tradicional Concierto de Cuaresma de música cofrade, y 'Gershwin in blue', un homenaje a uno de los grandes compositores americanos, George Gershwin, que tendrá como invitado especial al joven pianista Marcos Castilla. Todos los conciertos contarán con la dirección musical de Arturo Díez Boscovich.

La escena viva más contemporánea está representada en el festival Autóctonxs by San Miguel. Tal como ha adelantado la artista malagueña y directora del encuentro, Alessandra García, "poco a poco Autóctonxs se está convirtiendo en un festival de referencia nacional". Esta cuarta edición contará con propuestas como Dar Ghost, AYOUB, Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía y Pulsión de dulzura.

Aparte de 'Godspell', el teatro musical vuelve con 'Tootsie', la sitcom musical basada en la película homónima de los años 80 ganadora de un Oscar, y con 'Goya, la melodía de una leyenda', que narra la vida del gran pintor español a través de 24 canciones originales.

Durante el encuentro también se anunció el próximo lanzamiento de Soho+, una aplicación diseñada "para transformar la relación entre público y teatro, un proyecto pionero en la digitalización de las artes escénicas".

Por otro lado, Miguel de Hoyos ha declarado que "desde San Miguel estamos orgullosos de aportar a la cultura malagueña con este proyecto. Además, ha señalado que han activado un abono con un precio especial que incluirá sorpresas para los que lo adquieran".