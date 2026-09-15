Telefónica presenta sus soluciones de digitalización para entornos urbanos en el encuentro Greencities en Fycma

Expositor de Telefónica en el Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana Greencities - TELEFÓNICA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica presenta este martes y miércoles sus propuestas para avanzar hacia ciudades más sostenibles, conectadas y resilientes en Greencities, Foro de Sostenibilidad Urbana que se celebra esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Entre sus iniciativas, destaca un modelo de digitalización integral apoyado en tecnologías como 'IoT', 5G, Inteligencia Artificial, analítica avanzada, ciberseguridad y la nube.

La compañía española ha destacado a través de un comunicado el compromiso de Greencities para "conectar a administraciones, empresas y redes para activar soluciones de transición climática y energía, economía circular, naturaleza urbana, agua y resiliencia hídrica, iluminación y equipamiento eficientes, y datos, interoperabilidad y sistemas inteligentes".

La empresa de telecomunicaciones muestra durante dos jornadas sus soluciones en distintos espacios, con propuestas relacionadas con las ciudades inteligentes y el turismo sostenible, un kiosco digital de administración electrónica, conectividad crítica y 'edge computing' a través de 'Titan Connect + Edge', así como el 'Hub de Innovación Turística'.

Asimismo, Telefónica ha organizado la mesa redonda 'PID y cohesión territorial: inteligencia turística al servicio de los municipios', centrada en el papel de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) y otras plataformas como herramientas para impulsar la transformación digital del turismo.

En esta sesión se analizarán a través de las experiencias de Segittur, las diputaciones de Cáceres, Ourense y Alicante y la ciudad de Benidorm, las posibilidades que ofrecen los datos, la tecnología y los servicios digitales para mejorar la gestión turística y generar nuevas oportunidades, especialmente en municipios con menores capacidades y recursos.

Julián García Barbosa, profesional del área de Transformación Digital de Telefónica España, participará en la mesa 'Gobernar las Smart Cities: datos, inteligencia artificial y nuevos modelos urbanos', junto a los alcaldes de Logroño, Getafe, Sagunto y Onteniente.

De forma simultánea a Greencities, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge el VI Congreso de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), donde Telefónica presentará su propuesta de Sistemas Urbanos Inteligentes.

En concreto, Ainhoa del Val, 'Head of Smart City y Nuevos Verticales' de Telefónica España, y Emilio José Sánchez, director del proyecto de la Plataforma integral de calidad del aire(PICA)ofrecerán la ponencia 'Sistema Urbano Inteligente: caso de uso de gestión medioambiental y calidad del aire en el proyecto PICA de la Generalitat Valenciana'.

Durante la sesión, la compañía explicará la evolución de su propuesta de valor para las ciudades inteligentes y expondrá como caso de uso del proyecto implementado por la Generalitad Valenciana.