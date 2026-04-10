Tellado apela a una mayoría "holgada" del PP andaluz para "revalidar" un Gobierno "a pleno rendimiento al día siguiente"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto con militantes en Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha apostado por obtener en los próximos comicios andaluces "una mayoría tan holgada como la del año 2022 para revalidar un gobierno libre, un gobierno sin ataduras, que esté en pleno rendimiento al día siguiente de celebrarse las elecciones". "Un gobierno que no dependa de nada ni de nadie más que de los andaluces que le den su voto en las urnas", ha defendido.

"Un gobierno sin servidumbres y que sólo esté al servicio de los andaluces. Esa es la responsabilidad, nuestra misión, ese es nuestro reto", ha asegurado Tellado en Málaga en un acto con militantes, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral de la formación, Elías Bendodo, y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro.

Tellado ha incidido en el reto de "evitar la relajación" y ha apelado a "no dar nada por hecho y trabajar muy duro para conseguir algo que es complicado", como es revalidar una mayoría absoluta para que "Andalucía tenga un Gobierno fuerte que pueda llevar el cambio político aún más lejos de donde ha llegado en estos ocho años".

"Andalucía es lo primero, Andalucía es nuestro compromiso y a ese compromiso nosotros no podemos fallar. Está muy claro que solo hay dos posibilidades en estas elecciones, el modelo que acabó con 40 años de corrupción y decadencia para abrir una etapa histórica de reformas de modernización, de creación de oportunidades; o el modelo del PSOE, donde Andalucía lo único que lideraba eran los rankings de destrucción de empleo y creación de parados en esta tierra", ha dicho.

Ha advertido de que "nadie nos lleve al pasado, que nadie nos lleve atrás" y ha incidido en "mantener la limpieza de las instituciones, mantener las políticas que han permitido crear empleo y la atracción de inversiones", ha dicho, al tiempo que también ha apostado por "ir todavía más lejos" para "culminar grandes proyectos en marcha".

Ha defendido que el modelo de Moreno supone "la estabilidad, la gestión honesta en una tierra que avanza sin ruido, sin escándalos con un Gobierno comprometido con lo verdaderamente importante" y es "un modelo de éxito" que "se ha demostrado aquí". Pero, ha apuntado que "los logros no se defienden solos" y ha instado a "propiciar una gran movilización electoral el 17 de mayo.

Para el dirigente 'popular', "es evidente que el PP de Juanma Moreno está preparado porque lo ha hecho bien durante los últimos cuatro años y porque tiene un proyecto de futuro". "Ojalá el resto de candidatos de otros partidos políticos se presentasen hablando del futuro y no representando el pasado", ha apuntado.

Ha recordado los logros del PP en Andalucía en materia económica y de empleo, mientras que ha dicho que "con el PSOE los escándalos se sucedían día a día y veías como el Gobierno de la Junta se paseaba por los distintos juzgados de nuestro país". "Con el PP los ERE han pasado a la historia y el dinero de los andaluces se ha dejado de malversar", ha incidido.

Ha señalado que con los socialistas "se crujía impuestos a todo el mundo", mientras que con el PP "no, con Juanma Moreno aquí lo que ha sucedido es que se le ha bajado impuestos" "Andalucía hoy está en el buen camino. Esa es una realidad y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar para que nadie lo frene, para que nadie lo pare", ha reiterado.

Tellado ha apuntado que la Junta de Moreno "está cargada de proyectos, ideas y de ganas de gobernar y seguir transformando Andalucía". "Al otro lado hay una señora que la han enviado aquí y ha venido de mala gana", ha señalado en referencia a la candidata socialista María Jesús Montero.

Ha apuntado que "es la mujer más poderosa que ha tenido nunca España, pero la realidad es que viene aquí a haceros un favor porque ella no quería", al tiempo que ha ironizado: "No le habéis dado las gracias suficientemente porque se ha dignado a venir aquí a presentarse a estas elecciones".

Según Tellado, Andalucía también necesita un gobierno "fuerte", no solo para "blindar el cambio", sino también para "superar los grandes retos del futuro, que son gigantescos, especialmente en el contexto en el que estamos de incertidumbre internacional y en un contexto donde al Gobierno de España ni está ni se le espera".

Así, ha apelado a gobiernos en las comunidades autónomas "preparados para asumir los retos gigantescos del futuro". "Las familias, los autónomos, las empresas de Andalucía os necesitan, necesitan al PP y al Gobierno de Juanma Moreno", ha dicho, señalando que "la pésima gestión de Pedro Sánchez y de Montero desde el Gobierno está haciendo mucho daño".

En este punto, se ha referido a la "voracidad fiscal que desde luego complica la vida a todas las familias de nuestro país" y a que los ciudadanos "cada vez tienen menos margen para llenar la cesta de la compra, para pagar la hipoteca y para salir adelante". "Con Sánchez y Montero la vivienda se está convirtiendo en un auténtico bien de lujo", ha dicho, aludiendo también al "deterioro de la red ferroviaria".

"En España tenemos un Gobierno que dispara la recaudación vía impuestos, con una serie de subidas continuadas, más de 100, pero la realidad es que a cambio recibimos peores servicios. Ahogan a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas, mientras deterioran servicios públicos y las infraestructuras", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que la política nacional "no reconforta a nadie" y se ha mostrado "seguro que cuando Pedro Sánchez desaparezca de la política nacional, será mucho más respirable".

Para Tellado, ese modelo del PSOE, el del "expolio fiscal, la corrupción, la ineficacia", es lo que "ha practicado siempre María Jesús Montero; lo hizo aquí primero con Chávez y Griñán, y lo hace ahora en el Gobierno de España para disgusto de la inmensa mayoría de los españoles".

También ha señalado que "algunos vendrán a hacer campaña a enfadar a todo el mundo, a crispar, a abroncar, a ver si nos peleamos y discutimos porque en ese fango de la bronca pretenden ganar algún voto", pero ha asegurado que, por contra, el PP hace "campaña para ilusionar a la gente".

"No estamos en esta precampaña electoral para discutir o insultar, eso se lo vamos a dejar a todos los demás", ha dicho Tellado, quien ha incidido en que están "para construir, para presentarnos ante los andaluces con la hoja de servicios del mejor gobierno que ha tenido nunca Andalucía y para presentar también ante los andaluces los proyectos de futuro".

También ha destacado que el PP es "un gran partido que nace con la Constitución y al servicio de la democracia; un partido que tiene afiliados, militantes, simpatizantes y una gran base social que recorre todo el territorio de nuestro país". "Hay otros partidos que son un candidato, una cuenta de twitter y una cuenta de Facebook", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "otros se conforman con una cuenta en Instagram y pasean un candidato en todas las elecciones autonómicas del país. Nosotros no".

Por su parte, Bendodo ha señalado que esta es "la campaña más fácil de todas, porque a la gente sólo hay que darle a elegir entre dos opciones: volver al socialismo de los ERE y del gasto del dinero de los andaluces en los puticlubs; o seguir avanzando tras los ocho mejores años de Andalucía".

Así, ha recordado que "los socialistas andaluces mandaban a los conductores a por cocaína". "Eso es lo que teníamos antes y ahora tenemos a la comunidad que más empresas y más autónomos crea de España, que más ha bajado los impuestos, que lidera las exportaciones y que ahora le habla de tú a tú a Madrid y Cataluña".

