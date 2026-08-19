Temperaturas "altísimas" en el agua del mar en el Mediterráneo: La boya del Puerto de Málaga registra 28,80 grados

Archivo - Puerto de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agosto también se está dejando notar en el agua del mar Mediterráneo que está registrando temperaturas "muy por encima de lo normal en estos días para la época del año".

Así, en un mensaje en la red X, el Servicio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía ha incidido en las "temperaturas altísimas del agua del mar en el Mediterráneo, muy por encima de lo normal en estos días para la época del año".

Además, según han precisado en el citado mensaje, recogido por Europa Press, la boya del Puerto de Málaga ha llegado a registrar este pasado martes "un valor increíble" de 28,80ºC.

Cabe recordar que este miércoles las altas temperaturas mantendrán el aviso naranja en varios puntos de la provincia de Almería y el nivel amarillo en algunas zonas de Málaga, donde los termómetros podrán alcanzar los 40ºC.