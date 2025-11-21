La Temporada Lírica de Málaga regresa a la ópera francesa con un 'Werther' con Ismael Jordi y Rihab Chaieb

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ópera francesa regresa a la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga con una de las obras maestras de Jules Massenet, Werther, que no se representaba en la ciudad desde hace más de 30 años. El tenor jerezano Ismael Jordi, uno de los solistas más queridos por el público malagueño, es el encargado de dar vida al melancólico poeta que da nombre a la ópera, mientras que la mezzosoprano tunecina-canadiense Rihab Chaieb, cantante de brillante carrera internacional, encarna a su amada Charlotte y Alfonso Mujica y Aitana Sanz debutan en el escenario malagueño como Albert y Sophie.

La 37 edición del ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista aborda una producción musical del Cervantes, con Audrey Saint-Gil a la batuta y la habitual presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el foso, con montaje escénico de la Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz (Francia) comandado por Paul-Émile Fourny, 'regista' que vuelve a la Temporada Lírica tras dirigir en años anteriores Fausto y Andrea Chénier.

Werther sube el telón del Cervantes el viernes 28 y domingo 30 de noviembre, dos funciones para las que aún hay entradas disponibles con precios desde 28 a 120 euros según zona.

Paul-Émile Fourny narra esta historia de amor imposible centrándose en la evolución de la locura, la neurosis y la fijación por Charlotte del personaje que da nombre a la expresiva e intensa partitura con la que el compositor francés adaptó la obra maestra de Goethe Las penas del joven Werther, una pieza fundacional del Romanticismo literario.

El director de escena belga plasma esa forma de demencia progresiva "a través de un inmenso cuadro que evoluciona a la par que sus obsesiones, desde una escena de 1893 hasta una evocación de Magritte".

Ismael Jordi, cantante del que aún se recuerdan en Málaga sus memorables interpretaciones de Nemorino en El elixir de amor y, más recientemente, de Fernando en Doña Francisquita, se mete ahora en la piel de ese atribulado Werther, mientras que Chaieb le da la réplica como Charlotte en un rol con el que ya destacó en la prestigiosa Ópera de Zurich.

Les acompañan en los siguientes papeles vertebrales de Werther el barítono uruguayo Alfonso Mujica, que vuelve a ser Albert tras su éxito este verano en el Teatro Colón de Buenos Aires en el mismo papel, y la joven soprano española Aitana Sanz, intérprete de ascendente carrera con la que el teatro renueva su compromiso de dar oportunidades a las voces nacionales emergentes, y que aquí dará vida a Sophie.

Junto a ellos participarán en las funciones del 28 y 30 de noviembre Fernando Latorre en el papel del magistrado, José Antonio Ariza como Johann, Luis Pacetti en el rol de Schmidt, Clara Fernández Lozano haciendo de Kätchen y Manuel Sánchez Bello de Brühlmann.

Además de la Orquesta Filarmónica de Málaga participa en esta producción la escolanía Pueri Cantores Málaga, dirigida por Antonio del Pino, en una muestra más de la apuesta de la Temporada Lírica por la conjunción entre el talento local y lo mejor de la escena internacional.

El director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha recordado en este sentido el éxito de la puesta en escena de Tristan und Isolde, la colosal ópera de Richard Wagner que abrió el pasado mes de septiembre la 37 Temporada Lírica con un reparto estelar.

Vigar y la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez, han acompañado a los dos maestros, Paul-Émile Fourny y Audrey Saint-Gil, y los dos solistas principales, Ismael Jordi y Rihab Chaieb, en la rueda de prensa de presentación de este Werther que representa un nuevo peldaño en la búsqueda de la excelencia del ciclo lírico malagueño.

Una escenografía de Benoît Dugardyn, los figurines de Stella Maris Müller y la iluminación de Patrick Méeüs enmarcan el trabajo teatral de Fourny, que hace que el desventurado Werther vuelva una y otra vez a la galería donde está colgado el cuadro que representa a la familia de su amada, un lienzo que comienza poco a poco a cobrar vida.

La versión del director de escena también pone el acento en el personaje de Charlotte, el "único personaje que sale del cuadro que domina el escenario para convertirse en una mujer viva". Así, Paul-Émile Fourny recalca el papel trágico de ella, una mujer incapaz de librarse de la sumisión a las machistas convenciones de la época.

El ciclo operístico malagueño continuará con otras dos grandes obras del repertorio, La verbena de la Paloma, de Tomás Bretón, en febrero y marzo de 2026 en una producción del madrileño Teatro de la Zarzuela, y La fille du régiment, de Gaetano Donizetti, en mayo.

PROYECTO PEDAGÓGICO CERVANTES LÍRICO

La iniciativa pedagógica y divulgativa Cervantes Lírico visitará el proceso de montaje de Werther. Medio millar de alumnos de centros educativos de Málaga asistirán al ensayo de conjunto del lunes 24 de noviembre para empaparse de su proceso creativo de la ópera de Massenet.

A través de esta actividad impulsada por el Teatro Cervantes de Málaga y la Delegación de Desarrollo Educativo en Málaga, el alumnado se sumergirá en el contexto creativo de la obra del compositor francés. El joven público aprenderá cómo se trabaja en un montaje en el que cada eslabón (solistas, maestros, coro, músicos de la orquesta, técnicos) es fundamental.

Cervantes Lírico ya se testó la temporada pasada y en la producción de Tristan und Isolde que abrió la actual, visita en la que participaron estudiantes de enseñanzas medias (Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanza de Adultos) y como novedad alumnado de sexto de Primaria. El proyecto, incardinado en el marco del proyecto Ópera Estudio de Málaga, continuará dentro del proceso de montaje y ensayos de La fille du régiment.

EL RESTO DE LA 37 TEMPORADA

El género lírico español estará representado los días 27 y 28 febrero de febrero y 1 marzo de 2026 por La verbena de la Paloma, cuya música y personajes forman parte del imaginario popular. La obra de Tomás Bretón vendrá precedida en esta ocasión por el prólogo cómico-lírico Adiós, Apolo, un emotivo homenaje a la zarzuela del poeta y dramaturgo Álvaro Tato.

La producción escénica procede del Teatro de la Zarzuela de Madrid, que otorga el sello de calidad a una producción aclamada en su estreno en Madrid en 2024, que llega ahora a Málaga después de una exitosa gira por numerosos teatro españoles.

La puesta en escena está a cargo de la directora y coreógrafa Nuria Castejón, quien coordinará a una cincuentena de artistas entre cantantes, actores, bailarines y coristas en un montaje caracterizado por la brillantez y la vivacidad, la belleza de los números coreógraficos y la espectacular escenografía de Nicolás Boni.

La dirección musical correrá a cargo del director titular de la Filarmónica, José María Moreno Valiente, y el elenco contará con las voces de, entre otros, Antonio Comas, Gerardo López, Borja Quiza, Milagros Martín, Carmen Romeu, Lara Sagastizabal y Rafa Castejón.

El delicioso título donizettiano La fille du régiment vuelve los días 22 y 24 de mayo de 2026 al principal teatro de la Costa del Sol (se representó por última vez en 2001), con un reparto de artistas nacionales y con marcado acento andaluz, una clara muestra del compromiso del ciclo con la cantera lírica española.

La soprano madrileña Rocío Pérez encarnará a Marie y estará acompañada por el tenor almeriense Juan de Dios Mateos, quien en su rol de Tonio se enfrentará a una de las arias más famosas de la historia de la ópera, 'Ah! Mes amis'.

El foso lo ocupará el malagueño Salvador Vázquez, director titular de la Orquesta de Córdoba, quien vuelve al atril consolidado como uno de los directores de mayor proyección del panorama nacional.