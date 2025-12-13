El temporal de fenómenos costeros se lleva un kiosco de enseres y varias pasarelas en una playa de Benalmádena (Málaga)

El fuerte oleaje provocado por el temporal ha arrastrado este sábado un kiosco de enseres náuticos y varias pasarelas de madera en la playa situada junto al Sunset Beach Club en la ciudad malagueña de Benalmádena. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El fuerte oleaje provocado por el temporal ha arrastrado este sábado un kiosco de enseres náuticos y varias pasarelas de madera en la playa situada junto al Sunset Beach Club en la ciudad malagueña de Benalmádena.

En este sentido han informado desde el Ayuntamiento, que señala que la referida zona ha sido acotada por seguridad, mientas que de las actuaciones se han encargao la Policía Local y los bomberos.

El Consistorio también señala que en el resto de las playas de Benalmádena, el viento de levante está provocando la pérdida de arena, aunque por el momento no se han registrado más incidencias.

Desde el Ayuntamiento han recordado que continúa vigente el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 12.00 horas del domingo, por lo que han rogado precaución a vecinos y visitantes que se encuentren en la localidad, especialmente en la zona de costa.