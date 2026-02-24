La Térmica y el Centro Cultural La Malagueta se unen al MaF con dos de voces relevantes del pensamiento europeo

La Térmica y el Centro Cultural La Malagueta se unen a las actividades del MaF con dos de las voces más relevantes del pensamiento europeo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea La Térmica y el Centro Cultural La Malagueta, de la Diputación de Málaga, refuerzan su compromiso con el pensamiento contemporáneo dentro de la programación del Málaga de Festival (MaF). Se consolida así, un año más, la colaboración entre estos dos centros culturales y el festival con la participación de figuras internacionales como Claire Marin y Roman Krznaric.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado que con estas actividades "se refuerza así la estrategia cultural conjunta, orientada a traer a la ciudad pensamiento filosófico de primer nivel, voces jóvenes que están definiendo nuevas mentalidades europeas y figuras internacionales que participan en el MaF y en la programación cultural de la provincia".

López Mestanza ha añadido que, en esta edición, la programación ofrece dos propuestas que "abordan cuestiones clave sobre identidad, historia y construcción social desde la filosofía actual". La entrada será libre hasta completar aforo en ambas actividades.

El Centro cultural La Malagueta acoge este miércoles, 25 de febrero, a las 19.30 horas, el acto 'Europa ante su espejo'. La filósofa francesa Claire Marin, a partir de su obra 'Los comienzos' (Anagrama, 2026), conversará acompañada por Cristina Consuegra, directora del MaF.

Marin, una de las pensadoras más destacadas en el estudio filosófico de la intimidad, explora en esta obra los comienzos vitales desde una mirada que conecta filosofía y literatura, experiencia personal y reflexión universal. La autora analiza cómo las primeras decisiones, rupturas o cambios vitales reconfiguran nuestra percepción del mundo y nuestra identidad.

Por otro lado, La Térmica acoge el jueves, 26 de febrero, a las 19.00 horas, la presentación de 'Historia para el mañana. Mirar al pasado para caminar hacia el futuro', con el filósofo australiano Roman Krznaric, acompañado por Antonio Javier López, director de los dos centros culturales de la Diputación.

Krznaric, autor de 'El buen antepasado', ha sido descrito por The Observer como uno de los filósofos más populares e influyentes de Gran Bretaña. En su nueva obra, publicada por Capitán Swing, reúne ejemplos históricos en los que la humanidad encontró respuestas creativas, solidarias y sostenibles ante crisis profundas, invitando a mirar al pasado para ampliar el horizonte de lo posible frente a los desafíos del siglo XXI.

Desde una mirada centrada en movimientos sociales y ciudadanía activa, el autor plantea que pensar históricamente puede ser clave para afrontar retos como la crisis ecológica, la desigualdad o los desafíos tecnológicos.

Ambas actividades ponen de relieve el interés por acercar la filosofía a la ciudadanía y consolidar a Málaga como un punto de encuentro cultural de proyección europea. La cooperación entre los centros culturales de la Diputación y el MaF "refuerza un modelo de gestión basado la colaboración institucional y la proyección internacional del ecosistema cultural malagueño", han valorado.