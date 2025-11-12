La Térmica de Diputación de Málaga acoge la cumbre europea Pacesetters, que une arte, cultura y transición climática

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, acoge desde este miércoles la cumbre europea Pacesetters Summit 2025, un innovador encuentro internacional que explora el papel del arte y la cultura como motores de la transición climática y el desarrollo sostenible.

El evento, que se celebra hasta el 14 de noviembre, reúne a artistas, investigadores, responsables institucionales y agentes culturales de toda Europa en un formato experimental que convierte a La Térmica en una policlínica de práctica creativa, donde se desarrollan espacios de diagnóstico, reflexión y producción artística en torno a los grandes desafíos del cambio climático.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza y el coordinador de Pacesetters, Florian Schneider, han dado la bienvenida a los participantes. "Este encuentro ha reunido a profesionales de distintas disciplinas y países para afrontar el reto que tenemos sobre la mesa desde hace años, cómo hacer un presente más sostenible en todos sus ámbitos y cómo la cultura puede ayudarnos a conseguir este fin tan necesario", ha comentado López Mestanza.

"Al final son personas que están innovando a nivel europeo y durante estos tres días, gracias a estas personas que participan en la jornada, nos adelantamos a los cambios que están por venir también en cuanto a la innovación social, pero todo relacionado en torno al arte, a la cultura y a la acción climática", ha añadido.

La cumbre, financiada por el programa Horizonte Europa y que contará con la intervención por videoconferencia de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, tiene como objetivo crear nuevas alianzas entre creatividad, ciencia y políticas públicas para dar forma a una transición climática más justa, inclusiva y sostenible. El encuentro culminará el sábado con una visita al Laboratorio Rural de Innovación de Genalguacil, ejemplo de cómo la creatividad impulsa el desarrollo sostenible en entornos rurales.

Entre las actividades destaca el taller en español 'Pre-accelerator model for Andalucía', el viernes 14 de noviembre (16-18 horas), dirigido al sector cultural y creativo andaluz. Será una sesión práctica para quienes tienen una idea o proyecto cultural y quieren aprender a estructurarlo, buscar financiación o ponerlo en marcha.

Lejos de los formatos tradicionales de conferencias o paneles, la Pacesetters Summit se define como un espacio vivo de producción, diagnóstico cultural, experimentación artística y planificación estratégica. Durante tres días, los asistentes participarán en diversas salas de La Térmica en consultas interdisciplinares, diálogos, producciones experimentales y ejercicios colaborativos, además de formatos flexibles abiertos a intervenciones espontáneas, concebidos como sets de rodaje, juegos de rol o prototipos de nuevas formas de cooperación interdisciplinaria.

Este encuentro internacional está organizado en siete departamentos temáticos, enfocados en arte, investigación, gobernanza, creatividad, patrimonio e innovación. 'Desaprendiendo el yo creativo', que ahonda en las nuevas formas de colaboración en la creación; 'Innovación rural', con el arte y la cultura como impulsores del desarrollo en zonas rurales y remotas; 'Emprendimiento colectivo', para revisar modelos cooperativos y translocales de producción; 'Inversión de impacto', alternativas sostenibles a la financiación creativa; 'Resiliencia estética', para poner en valor el poder de la inteligencia artística frente a la artificial; 'Invirtiendo la instrumentalidad'; y 'Competitividad creativa', que versa sobre la diversidad cultural como ventaja competitiva de Europa, son los bloques de la cumbre.

'Pacesetters' ha presentado una convocatoria abierta e invita a artistas, creadores, investigadores, instituciones culturales y agentes de cambio a participar, tanto de forma presencial en La Térmica como de forma online, mediante un programa híbrido de colaboración internacional.