La Térmica y la Diputación de Málaga refuerzan su compromiso con los Encuentros de Arte de Genalguacil - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, refuerza su colaboración con los Encuentros de Arte de Genalguacil, una de las iniciativas de referencia de la creación contemporánea en la provincia, que ha celebrado este año su XVIII edición.

El vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, que ha visitado los encuentros, ha recordado que la colaboración de la Diputación de Málaga se concreta en el apoyo al desarrollo de esta edición y en la participación del director de La Térmica, Antonio Javier López, como miembro del jurado encargado de valorar y seleccionar los proyectos artísticos.

Los Encuentros de Arte de Genalguacil han tenido lugar del 1 al 15 de agosto, con una amplia programación de actividades para todos los visitantes, mientras que la residencia artística internacional se desarrolló del 16 de julio al 15 de agosto.

Este año han sido seleccionados cuatro proyectos entre las 113 propuestas recibidas procedentes de once países: España, Italia, Países Bajos, Nicaragua, Bolivia, Reino Unido, República Dominicana, Estados Unidos, Chile, Cuba y Perú. Los artistas y colectivos seleccionados han sido Julia Llerena, Isabel Bonafé, Pablo Bellot y el colectivo formado por Leung Chi Wo y Sara Wong.

Los cuatro proyectos han abordado la creación contemporánea desde distintas perspectivas vinculadas al territorio y la participación, han señalado desde la Diputación en un comunicado.

Julia Llerena desarrolló 'Oradoras nocturnas', una instalación textil y escultórica construida junto a mujeres de Genalguacil a partir de relatos y memorias del municipio; Isabel Bonafé realizó 'Mis recuerdos más antiguos tienen cien años, o quizás un poco más', una instalación que explora la luz, las sombras y los efectos ópticos; y Pablo Bellot llevó a cabo 'La piedra como mensaje_Acto de comunicación N51', una intervención cerámica participativa en la que vecinos y vecinas crearon un mosaico colectivo.

Por su parte, Leung Chi Wo y Sara Wong desarrollaron 'El propio extraño', un proyecto basado en fotografías y relatos de habitantes de Genalguacil que dio lugar a una intervención textil en el espacio público.

La participación de La Térmica en el jurado permite reforzar la conexión del centro con los procesos de creación contemporánea que se desarrollan en la provincia y contribuir a la selección de propuestas que establecen un diálogo directo con el territorio.

El jurado ha valorado especialmente la calidad y diversidad de los proyectos, así como su capacidad para abordar el contexto rural desde la investigación, la experimentación, la participación y la generación de conocimiento compartido.

"UNA COLABORACIÓN CON CONTINUIDAD"

López ha recordado que la colaboración entre La Térmica, la Diputación de Málaga y Genalguacil se ha desarrollado a través de distintas iniciativas vinculadas a la creación contemporánea y al impulso de los proyectos surgidos de los Encuentros.

Uno de los ejemplos más recientes es el trabajo realizado por el artista Timsam Harding durante los Encuentros de Arte de 2024. Su proyecto 'Sin Silencio', planteado a partir de una investigación sobre el ruido y la percepción sonora en Genalguacil, tuvo posteriormente continuidad en La Térmica, donde el centro seleccionó al artista para desarrollar y presentar el proyecto en su programación.

La obra, construida a partir de estructuras de acero inoxidable y subwoofers que permiten experimentar el sonido a través de las vibraciones, representa una muestra de cómo los procesos de creación vinculados a los Encuentros pueden continuar su recorrido y conectar con nuevos espacios y públicos. El proyecto también fue presentado por Genalguacil en ARCO Madrid.

Esta acción se suma a otras iniciativas compartidas, como la participación de Genalguacil en ARCO y el proyecto Arte Vivo, y refuerza la conexión entre los programas de apoyo a la creación contemporánea de la Diputación de Málaga y las iniciativas culturales desarrolladas en los municipios de la provincia.

CULTURA CONTEMPORÁNEA EN TODA LA PROVINCIA

El apoyo a los Encuentros de Arte de Genalguacil se integra en la apuesta de la Diputación de Málaga y La Térmica por favorecer la creación contemporánea y extender la actividad cultural más allá de la capital.

Genalguacil constituye uno de los ejemplos más singulares de esta vocación. Desde el nacimiento de los Encuentros de Arte en 1994, el municipio ha convertido la creación contemporánea en uno de los principales ejes de su identidad cultural, incorporando las obras producidas durante las residencias a su patrimonio y a su paisaje urbano.

Esta apuesta por la descentralización cultural tiene también continuidad en los proyectos propios de La Térmica, como La Térmica Village, que durante este año ha celebrado citas en Nerja y Archidona y que hará parada en Pizarra el próximo 26 de septiembre y en Estepona el 7 de noviembre.

La colaboración con los Encuentros de Arte de Genalguacil forma parte así de una estrategia de la Diputación de Málaga y La Térmica para apoyar el talento artístico, generar nuevas oportunidades para la creación contemporánea y fortalecer las conexiones culturales entre los distintos territorios de la provincia.