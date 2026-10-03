La Térmica y La Malagueta en Málaga abren octubre con una semana de literatura, performance, arte y pensamiento

Archivo - Fachada del Centro Cultural La Térmica de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural de la Diputación de Málaga arranca el mes de octubre con una semana que reúne algunas de las distintas líneas de trabajo de La Térmica y el Centro Cultural La Malagueta, con literatura, creación contemporánea, performance, arte y pensamiento.

Según han señalado en una nota, entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, ambos espacios acogerán propuestas que van desde una conversación sobre censura y placer con Luna Miguel y Sara Torres hasta nuevos encuentros de los ciclos de La Malagueta dedicados a la literatura, el arte y el debate de ideas.

La semana comenzará el lunes 5 de octubre a las 20,00 horas en La Térmica con el estreno de 'El libro y la hoguera', un nuevo ciclo organizado junto a Festival Eñe y protagonizado por la escritora y editora Luna Miguel. A lo largo de tres encuentros, Miguel conversará con diferentes autores y pensadores alrededor de una pregunta provocadora: ¿Qué ocurre cuando un libro, un autor o una determinada idea se convierte en objeto de censura o controversia?'.

La primera cita llevará por título '¿Hay que quemar a Monique Wittig?' y contará con la participación de Sara Torres, poeta y narradora cuya obra se mueve entre la literatura y el pensamiento y aborda cuestiones relacionadas con el deseo, los cuerpos, la intimidad y las formas en que aprendemos a querer.

El encuentro servirá para poner en marcha un ciclo que continuará el 9 de noviembre con Eudald Espluga, en torno a Mark Fisher, y concluirá el 30 de noviembre con Adriana Murad Konings y Vladimir Nabokov. Todas las sesiones serán a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La performance como espacio de creación y experimentación La programación de La Térmica continuará durante la semana con sesiones de 'Laboratori-A', un taller-laboratorio de performance que se desarrolla a lo largo del mes de octubre y que propone explorar la performance como una práctica artística contemporánea, viva y expandida.

El laboratorio trabaja a partir del cuerpo, la acción, el espacio y la teoría, y plantea procesos de creación tanto individuales como colectivos. Durante el mes de octubre habrá sesiones los días 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29, de 16,00 a 20,00 horas, además de una masterclass el 12 de noviembre y una muestra final de micro-performances abierta al público el 13 de noviembre.

El proyecto está dirigido por las artistas Sara Gema y Sofía Barco y está abierto tanto a artistas y estudiantes de disciplinas escénicas y visuales como a cualquier persona interesada en la performance contemporánea, sin necesidad de experiencia previa.

Las inscripciones y el resto de talleres y actividades de La Térmica pueden consultarse en la web del centro, han señalado en una nota.

Por su parte, La Malagueta se adentra en la literatura y el mundo del arte La programación del centro comienza el martes 6 de octubre con una nueva sesión dedicada a la literatura. El escritor, profesor y crítico Vicente Luis Mora protagonizará un encuentro en torno a 'Jane Eyre', la novela de Charlotte Brontë considerada uno de los grandes clásicos de la literatura inglesa y universal.

La sesión abordará una obra que revolucionó las formas narrativas de su tiempo a través de una potente voz en primera persona y que, desde su publicación, generó opiniones enfrentadas "por su audacia formal y temática".

El miércoles 7 de octubre La Malagueta acogerá una nueva cita de 'Who is Who? Quién es quién en el mundo del arte', coordinada y presentada por María Jesús Martínez Silvente, doctora y profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.

En esta ocasión, el invitado será el historiador del arte y guía cultural David Ruiz Eguía, que compartirá su experiencia en la divulgación del patrimonio y el arte a través de recorridos culturales y proyectos desarrollados para instituciones, museos y universidades nacionales e internacionales.

Todas las actividades de La Malagueta se celebrarán a las 19:00 horas en la Sala 001, con entrada libre hasta completar aforo, han precisado.

De este modo, La Térmica y La Malagueta afrontan la primera semana completa de octubre con una programación que conecta disciplinas y formatos diferentes, desde la conversación literaria y el pensamiento hasta la experimentación artística y la performance, y que refleja la diversidad de propuestas de los dos centros culturales de la Diputación de Málaga.