La Térmica Village cierra su temporada en Estepona (Málaga) con música en directo, talleres y propuestas creativas

La Térmica Village cierra su temporada en Estepona con música en directo, talleres y propuestas creativas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Térmica Village cierra su recorrido anual con una jornada gratuita y abierta al público que se celebrará en Estepona (Málaga) este sábado, 7 de noviembre, y que reunirá música en directo, propuestas creativas, talleres, arte en acción y mercado de diseño.

La plaza del Ajedrez será el escenario de esta última cita de la temporada 2026, con la que el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga continúa acercando propuestas culturales a distintos municipios de la provincia, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La música será la protagonista de la jornada con propuestas que recorren distintos estilos y formas de entender la música en directo, desde el jazz y el rock alternativo hasta el dream rock, el R&B contemporáneo y las sesiones electrónicas.

Carmen Lancho llegará al Village con una propuesta marcada por la sensibilidad y una voz que ha encontrado en el jazz su principal medio de expresión. Tras una trayectoria vinculada a los coros, la cantante inició una nueva etapa artística al comenzar a escribir en español, un proceso que le ha permitido desarrollar una identidad propia y conectar con el público desde una interpretación personal.

También estará Depresión Sonora, proyecto musical de Marcos Crespo que explora, a través del post-punk y las influencias lo-fi, las inquietudes, la ansiedad y el desencanto de una generación.

Tras consolidarse con trabajos como 'Historias tristes para dormir bien' y 'El arte de morir muy despacio', y girar por España, Latinoamérica y Estados Unidos, el artista llegará a Estepona con una propuesta que conecta con las inquietudes contemporáneas.

La banda Polarnova, formada en 2020 y marcada por un sonido de rock internacional, melodías de inspiración británica y texturas modernas, completará el cartel de directos. Su trayectoria incluye actuaciones en festivales y salas nacionales, así como su participación en la gira europea de The Reytons y The K's en 2025.

El cartel contará además con chinachinachina, trío malagueño que combina dream rock, R&B contemporáneo, electrónica y percusiones jungle en un sonido propio, sofisticado e hipnótico. Su propuesta, que reúne influencias de distintos espectros musicales, ha despertado el interés de medios nacionales y plataformas como Radio 3, Primavera Sound y Jenesaispop.

La jornada contará también con DJ Moderno, uno de los nombres activos de la escena indie-electrónica nacional, que combinará música alternativa, indie pop y electrónica en una sesión dinámica y bailable. Con más de veinte años de trayectoria y actuaciones en festivales como FIB, Sonorama y Cooltural Fest, sus sesiones incorporan mashups en directo y producción electrónica.

TALLERES, CREACIÓN Y ARTE EN ACCIÓN

La Térmica Village completará su programación con actividades participativas para experimentar, crear y compartir. Los talleres serán uno de los pilares de la jornada, con propuestas dirigidas a disfrutar de la cultura desde la práctica y a acercarse a distintas disciplinas creativas.

El artista Darko volverá a formar parte del Village con una intervención efímera y participativa, una propuesta que invita al público a formar parte de la creación y que conecta el arte con la experiencia compartida. La programación de talleres y actividades se dará a conocer próximamente.

Por otro lado, han recordado que la cita de Estepona pondrá el broche a la edición 2026 de La Térmica Village, que este año ha celebrado tres encuentros más en distintos municipios de la provincia. Nerja, Archidona y Pizarra han acogido las anteriores jornadas, llevando a sus espacios públicos propuestas de música, creación contemporánea, diseño y participación.

La temporada ha contado con músicos de referencia y artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos Queralt Lahoz, Cervatana y Kiki Morente, que han formado parte de la programación de anteriores ediciones. Una trayectoria que refleja la diversidad musical del Village y su apuesta por acercar propuestas culturales de calidad a distintos públicos y territorios.