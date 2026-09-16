La Térmica Village llega a Pizarra (Málaga) con una jornada de música, arte y creatividad para todos los públicos

La diputada provincial de Málaga María Dolores Vergara, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha anunciado que llevará el 26 de septiembre su proyecto 'La Térmica Village' al municipio malagueño de Pizarra, en una nueva parada de este programa itinerante que transforma los espacios públicos en lugares de encuentro en torno a la música, el arte y la creatividad.

Así lo ha anunciado la diputada provincial María Dolores Vergara junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano, en la presentación de esta nueva edición del Village que se desarrollará de 18,00 a 01,00 horas, con acceso gratuito.

En este sentido, Vergara ha destacado que esta cita supone "un paso más en la vocación del proyecto de llevar la cultura contemporánea a municipios de toda la provincia, ya que Pizarra es el segundo municipio de menos de 20.000 habitantes que acoge La Térmica Village, después de Archidona".

Durante toda la tarde y la noche, el público podrá disfrutar de una programación dirigida a públicos diversos que combinará conciertos, talleres participativos, arte en acción y mercado de diseño, además de una propuesta gastronómica con foodtrucks.

La cita en Pizarra busca mantener la esencia de La Térmica Village como un formato cultural abierto y cercano, pensado para disfrutar de la cultura de una manera participativa y alejada de los circuitos habituales, generando nuevos espacios de encuentro entre creadores, artistas y ciudadanía.

MÚSICA, ARTE Y CREATIVIDAD

La música volverá a ser uno de los ejes principales de La Térmica Village de Pizarra, con una programación que recorrerá diferentes estilos y propuestas a lo largo de siete horas. La jornada comenzará a las 18,00 horas con una sesión de swing, para continuar a las 19,00 horas con Korashe. A las 20,30 horas será el turno de Sabah, mientras que a las 21,30 horas llegará uno de los momentos centrales de la programación con la actuación de 'QueraltLahoz'.

La noche continuará a partir de las 23,00 horas con Dalilah, que será la encargada de cerrar la programación musical hasta las 01,00 horas. De esta forma, el escenario acompañará la evolución de la jornada desde la tarde hasta la noche, con una programación pensada para descubrir nuevas propuestas y disfrutar de la música en directo en un entorno abierto.

La programación se completa con una amplia propuesta de talleres participativos, pensados para acercar la creación y la experimentación a públicos de diferentes edades.

Entre las 18,30 y las 20,30 horas se desarrollarán los talleres de Arte en movimiento, Ecosistemas autosuficientes y Experimentos locos. La programación continuará de 21,00 a 23,00 horas con una segunda sesión de Arte en movimiento, en formato neón, además de Ecosistemas autosuficientes, un taller de cuero y una actividad de personalización de Tote Bags.

Estas propuestas permitirán al público participar activamente en el evento y acercarse a diferentes disciplinas y procesos creativos a través de la experimentación.

La creación también ocupará el espacio público con la propuesta de Darko, que desarrollará entre las 18,30 y las 22,30 horas un taller de acción urbana y estructuras efímeras. La actividad plantea una aproximación al arte desde la intervención y la transformación del propio espacio, incorporando el entorno como parte del proceso creativo y reforzando uno de los objetivos del Village: convertir los lugares cotidianos en escenarios para la cultura y la participación.

Por último, el público podrá disfrutar también de un mercado de diseño, que reunirá diferentes proyectos y propuestas vinculadas a la creación y al diseño. A esta oferta se sumará una zona gastronómica con foodtrucks, completando una jornada pensada para permanecer en el espacio durante toda la jornada y combinar diferentes formas de ocio y participación.

Con su llegada a Pizarra, La Térmica Village continúa ampliando su recorrido por la provincia de Málaga y su apuesta por difundir la cultura contemporánea por pequeños municipios con el objetivo de generar nuevos espacios de encuentro en el territorio.