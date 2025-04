The Kooks, Gypsy Kings, Fran Perea, Alex Ubago y Despistaos, nuevas confirmaciones de Starlite Occident en Marbella

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Starlite Occident que este próximo verano se celebra en Marbella (Málaga) ha anunciado tres nuevas confirmaciones a su cartel, de modo que el 30 de julio actuarán The Kooks; el 4 de agosto Gipsy Kings con Nicolás Reyes; y el 16 de agosto será el turno de Fran Perea, Alex Ubago y Despistaos.

Desde este miércoles se abre el pre-registro en www.starliteoccident.com para acceder a la preventa exclusiva de entradas para estos espectáculos. La venta general estará disponible este jueves 10 de abril a partir de las 12.00 horas del mediodía

La decimocuarta edición del festival boutique que se celebra en la cantera de Nagüeles suma espectáculos musicales a su propuesta global en la que se fusiona la magia del entorno natural del propio recinto con lo último en tecnología.

Así, el miércoles 30 de julio, llega a Starlite Occident la icónica banda británica The Kooks: Con más de 15 años de trayectoria, los creadores de himnos generacionales como 'Naïve', 'She moves in her own way' y 'Seaside' han conquistado escenarios de todo el mundo con su energía inigualable y su inconfundible sonido indie rock.

Después de recorrer Europa con una gira arrolladora, The Kooks traerán a Marbella una experiencia única, fusionando la nostalgia de sus clásicos con la frescura de su evolución musical. Inspirados por sonidos más experimentales y electrónicos, la banda ha sabido reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en referentes del indie británico. Su carismático líder, Luke Pritchard, promete un espectáculo lleno de energía, emoción y esa conexión especial con el público que tanto los caracteriza.

Otra de las citas del festival será con Gipsy Kings, Han pasado más de 25 años desde que captaron la atención del mundo con su álbum debut del mismo nombre que se convirtió en un auténtico fenómeno, certificado como oro y platino, y que presentó a millones de oyentes una mezcla única e irresistible de estilos tradicionales de flamenco con pop occidental y ritmos latinos. Desde entonces, el grupo ha realizado giras prácticamente ininterrumpidas por todos los rincones del planeta y ha vendido casi veinte millones de discos.

El lunes 4 de agosto, Starlite Occident volverá a recibir en su Auditorio a los Gipsy Kings presentando a Nicolas Reyes para hacer disfrutar al público al ritmo de grandes temas como 'Volare', 'Bamboléo', 'A mi manera' o 'Djobi Djoba'.

Además, el sábado 16 de agosto, tres artistas que han marcado generaciones se unen en una velada única llena de emoción, nostalgia y energía: Fran Perea, Alex Ubago y Despistaos harán disfrutar al público de Starlite Occident con un concierto donde los recuerdos y los nuevos éxitos se darán la mano. Baladas inolvidables, himnos que hicieron historia y directos vibrantes convertirán esta noche en un viaje musical para cantar a pleno pulmón.

Fran Perea llegará con su gira 'Punto y Aparte!' para repasar los himnos que marcaron a toda una generación como 'La chica de la habitación de al lado' y los éxitos de sus discos más íntimos. Acompañado por una banda excepcional liderada por Víctor Elías, su directo combina energía y sentimiento en un viaje musical único.

Y, con más de 20 años de carrera, Álex Ubago, el cantautor de baladas inolvidables como 'Sin miedo a nada' y 'A gritos de esperanza' ha conquistado millones de corazones y plataformas digitales. Ha colaborado con grandes artistas como Pablo López, Beret y La Oreja de Van Gogh, y su directo "es pura magia". Su gira 'Galerna 2025' promete emociones intensas, combinando su sonido clásico con una nueva y vibrante energía.

Y por último, con diez discos, miles de conciertos y una legión de fans, Despistaos sigue en su mejor momento. Han compartido música con grandes como Fito & Fitipaldis, Dani Martín y La Oreja de Van Gogh, y sus conciertos "son pura adrenalina". Clásicos como 'Física o química' y 'Cada dos minutos', junto a éxitos recientes como 'Mi accidente preferido' y 'Mientras bailas sola', harán vibrar como nunca al público del festival boutique.

UN CARTEL LLENO DE ESTRELLAS

Consolidado como uno de los eventos musicales, culturales y de ocio más reconocidos, Starlite Occident celebra en 2025 su XIV edición en Marbella. El festival de las estrellas vuelve a reunir en Andalucía a artistas de renombre internacional, para ofrecer experiencias inolvidables en un entorno único como es el de la cantera de Nagüeles.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Starlite Occident ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Duki (sábado 14 de junio); Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 21 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Gilberto Santa Rosa (viernes 11 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio) y Erreway (jueves 17 de julio).

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), UB40 feat. Ali Campbell (martes 22 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), The Kooks (miércoles 30 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Natalia Lafourcade & Valeria Castro (sábado 2 de agosto), y Santana (domingo 3 de agosto),

Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes (lunes 4 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), Guitarricadelafuente (jueves 7 de agosto) y Amaral (viernes 8 de agosto), Texas (lunes 11 de agosto), Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Carolina Durante (viernes 15 de agosto), Fran Perea, Alex Ubago y Despistaos (sábado 16 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), India Martínez (jueves 21 de agosto), Tomatito & Israel Fernández (viernes 22 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto), Al Bano y Romina Power (miércoles 27 de agosto), y Camilo (viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.