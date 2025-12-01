Toni Valero (IU): "El PP mantiene la universidad pública en la UCI para que pueda crecer la privadas"

El coordinador autonómico de IU-A ha acusado al Partido Popular de "mantener la universidad pública en la UCI para que pueda crecer la privada", a la vez que ha mostrado su firme apoyo al paro académico en la UMA del 1 al 5 de diciembre. - IU

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Izquierda Unida Andalucía (IU-A), Toni Valero, ha acusado al Partido Popular de "mantener la universidad pública en la UCI para que pueda crecer la privada", a la vez que ha mostrado su firme apoyo al paro académico que desde este lunes y hasta el viernes, 5 de diciembre, mantiene el estudiantado de la Universidad de Málaga (UMA) para protestar por la infrafinanciación de la institución académica.

"Nosotros apoyamos firmemente esta huelga. Y es que la Universidad de Málaga está infrafinanciada igual que el resto de universidades públicas en Andalucía", ha dicho Valero en Málaga en rueda de prensa, en la que ha añadido que "más de 35.000 estudiantes están llamados a la huelga, pero más de 250.000 estudiantes en el conjunto de Andalucía están afectados por esta política de recortes del PP a la universidad pública".

Así, ha dicho que el lema del PP sobre el cual se orienta su política universitaria es 'Todo para la privada': "A Moreno Bonilla no le interesa la universidad pública y lo hemos comprobado nuevamente en este presupuesto que se presenta ahora. El nuevo presupuesto de la Junta de Andalucía mantiene en la absoluta inanición a la universidad pública. Apenas supone un pírrico incremento para la cuestión salarial y para el aumento en los suministros que llegan a la universidad pública".

En este punto, el líder de izquierdas ha sostenido que "el PP mantiene la universidad pública en la UCI para que pueda crecer la universidad privada"; y ha acusado a la Junta de Andalucía gobernada por los 'populares' de incumplir la Ley de Universidades "porque no garantiza una financiación ordinaria y, por supuesto, está cronificando y agravando esta infrafinanciación de la universidad pública".

INFRAFINANCIAR LA PÚBLICA PARA FAVORECER A LAS PRIVADAS

Toni Valero ha dicho que esta actitud del PP desde el Gobierno andaluz de infrafinanciar la universidad pública se debe a que pretenden "favorecer la proliferación de centros privados, para que haya un montón de chiringuitos privados, que son básicamente extendedurías de títulos para quien pueda pagárselos".

"Y eso responde a un modelo. El modelo del PP para la universidad es el modelo elitista norteamericano. Que haya universidades públicas de baja calidad, con poco prestigio, y que haya muchas universidades privadas para quien se las pueda costear, con familias trabajadoras endeudadas para que sus hijos e hijas puedan progresar", ha reflexionado el líder de IU-A.

Para Valero, el PP en Andalucía está "haciendo lo mismo que Ayuso en Madrid: importar el modelo de Estados Unidos y América Latina", ha dicho también en relación a las universidades privadas, las cuales ha dicho que buscan "clientes". Así, ha insistido en que hay "un deterioro deliberado de la universidad pública para que estos chiringuitos privados consigan clientes"

"Nuestra prioridad, cuando los andaluces y andaluzas echen a Moreno Bonilla del gobierno andaluz, va a ser recuperar la universidad pública para los andaluces y las andaluzas. Nuestra prioridad van a ser los servicios públicos con la universidad pública a la cabeza. Porque una universidad pública de calidad es garantía de progreso social para los hijos e hijas de las familias trabajadoras andaluzas", ha sentenciado.