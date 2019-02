De la Torre admite que el gerente de Limasa "no estuvo acertado" tras sus alusiones a puestos heredados

Publicado 25/02/2019 15:23:41 CET

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha admitido este lunes que el gerente de Limasa, Rafael Arjona, "no estuvo acertado" tras conocerse las polémicas grabaciones en las que planteaba pactar "bajo silencio" los puestos hereditarios en una futura empresa pública de limpieza.

"No respaldo que él hiciera esas alusiones a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y Emasa porque no corresponde a la realidad", ha agregado.

De la Torre, tras preguntas de los periodistas sobre la comparecencia del regidor que ha pedido la oposición en el pleno para informar sobre Limasa, ha explicado que "quizá la comparta" con el gerente de Limasa "si puedo legalmente".

En este punto, ha recordado que él no estuvo en la reunión donde se produjeron esas declaraciones "y no hice la grabación", ha ironizado, asegurando, no obstante, que ha "quedado claro y el gerente lo ha explicado".

"Soy testigo de que siempre ha dicho, y por eso he respaldado su actuación en general, que en un escenario municipal no cabe la continuidad de esa situación de herencia de puestos", ha explicado el regidor.

No obstante, ha reconocido que Arjona "no estuvo acertado"