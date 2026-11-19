Archivo - Imagen de archivo de un aparcamiento. - AYTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La situación judicial de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), después de que la Fiscalía haya solicitado tres años de prisión para su exgerente, Manuel Díaz, no estaba en el orden del día del Pleno del Ayuntamiento, celebrado este jueves tras suspenderse debido a la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), pero sí ha sido el primer asunto puesto sobre la mesa.

Mientras la oposición de izquierdas insiste en la comparecencia del regidor y la comisión de investigación, el alcalde, Francisco de Torre, ha adelantado que, como siempre que un tema con desarrollo judicial, si se presentan mociones pidiendo la comisión de investigación votarán que no: "No tiene ningún sentido que se haga un planteamiento en el pleno para hacer una especie de juicio paralelo, que es lo que a ustedes les gusta". Además, ha incidido en que no iba a comparecer porque "no le doy relevancia al tema". También ha subrayado que el "principio de presunción de inocencia".

Al inicio del pleno, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha tomado la palabra para una cuestión previa, que no era otra que para plantear que este pasado miércoles solicitaron por parte de su grupo que el regidor se acogiera al reglamento del pleno y compareciera a petición propia "para dar explicaciones sobre el caso de corrupción de en Smassa".

"Nos gustaría solicitarle y reiterarle, ya que no hemos recibido respuesta hasta la fecha, que se acoja al artículo del reglamento de pleno, que comparezca a petición propia, y que dé las explicaciones pertinentes, porque es un tema que obviamente genera alarma, hay muchos malagueños y malagueñas que están preocupados con una situación de presunta corrupción que podría afectar a una empresa municipal", ha incidido Morillas.

Durante su intervención, Morillas ha recordado que De la Torre ha sido "el presidente durante los últimos años, hasta hace apenas un año", por lo que "creo que por una cuestión de salud democrática y de rendición de cuentas, corresponde que en este pleno, que efectivamente es un pleno anómalo, en el que no hemos tenido posibilidad de introducir mociones urgentes atendiendo a la actualidad política y a las urgencias que vive la ciudad, se acogiera a ese artículo y que compareciera a la petición propia".

Al respecto, De la Torre ha explicado que ha preguntado a la Secretaría General si se podía hacer alguna alteración del orden del día o adición y "no puedo. Era imposible incorporar nada".

Además, De la Torre ha explicado que no está de acuerdo con Morillas de que "la ciudadanía esté preocupada con esta cuestión" y ha añadido que a él nadie le ha mostrado "preocupación". Sobre el tema de Smassa ha incidido en que está en su trámite judicial "y nada más, usted ya lo ha juzgado y lo ha calificado: Ha dicho caso de corrupción, punto".

"Le dejo la libertad de expresión que ha querido tener, pero el tema no da más de sí" y le ha dicho a Morillas que "si usted quiere plantearlo en el próximo pleno ordinario, lo plantea y compareceré, evidentemente".

De nuevo le ha vuelto a responder la portavoz adjunta de Con Málaga, que le ha dejado claro que "el tema sí da más de sí, yo no sé lo que le trasladan a ustedes los vecinos, pero que haya un caso de presunta corrupción que involucra a una empresa de la que usted ha sido el presidente, a un exgerente que usted puso a dedo en la empresa Smassa, es un tema lo suficientemente relevante y lo suficientemente preocupante como para que usted hoy dé la cara".

"Se lo digo con claridad: Usted tiene dos posibilidades y le invito a que una de ellas, al menos, la utilice", precisando que "una es comparecer a petición propia. Aquí lo podría haber hecho introduciendo esa solicitud por vía de urgencia. Otra, comprometerse aquí con que va a poner en marcha una comisión de investigación para depurar la responsabilidades políticas".

De la Torre, que ha valorado que en su segunda intervención Morillas utilizara el "presunta", ha añadido que cuando hablemos del tema "lo hablamos bajo el principio de la presunción de inocencia. Eso es lo que procede hablar y nada más", ha sentenciado.

La secretaria del Pleno ha tomado la palabra para confirmar lo que, en un primer momento, ha explicado De la Torre y ha reiterado que "estamos ante un pleno extraordinario y nunca puede incorporarse ningún asunto que no figura en el orden del día".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha cuestionado si de las palabras de De la Torre "¿puedo sacar la conclusión de que usted a voluntad propia en el próximo pleno dará explicaciones acerca de esto?". Así, ha dicho que si en este pleno no podía tratarse "entiendo, por tanto, que lo incluirá en el siguiente", adelantando, además, que "yo ya sé lo que va a ocurrir con este asunto".

"Usted lo está dejando meridianamente claro, dice que no da para más. Yo le digo que sí. A usted lo que no le gusta es dar explicaciones ni ser transparente. Lo hace cada año con el Debate del Estado de la Ciudad, que no convoca salvo cuando le fuerza esta oposición", ha lamentado y ha adelantado que "con este asunto también volveremos a hacerlo".

Así, ha dicho al regidor que "en el próximo pleno le daremos la oportunidad de que usted acepte una comisión de investigación". "Le daremos esa oportunidad y, si no lo hace, tomaremos las medidas oportunas para que usted dé explicaciones con la mayoría suficiente que tenemos en este salón de pleno, señor alcalde". "Lo ideal sería que usted diera explicaciones", ha concluido.

El alcalde ha aclarado al portavoz municipal del PSOE que lo que le ha dicho a Morillas es "presente la petición para el próximo pleno y la atenderé" y ha aclarado que no iba a comparecer a petición propia como pide la oposición de izquierdas porque "no le doy relevancia al tema".

Es más, ha anticipado que "si ustedes plantean alguna moción para una comisión de investigación, diremos no, porque siempre hemos dicho no a cualquier tema que tenga un desarrollo judicial".

"No tiene ningún sentido que se haga un planteamiento en el pleno para hacer una especie de juicio paralelo, que es lo que a ustedes les gusta", ha apostillado y ha dicho que "lo que sí hemos hecho claramente a lo largo de los años con el tema del aparcamiento, en concreto de allí, en la zona de El Palo, es tratar de que lo tenga la gente como lo quería y es muy útil".

Así, ha pedido a Ruiz Arajo que pregunte en El Palo "la utilidad de ese aparcamiento, tanto para los vecinos como para el comerciantes" y ha recordado cómo a través de las intervenciones e influencias de la oposición se ha retrasado "para que no se pudiera hacer". "Todos esos temas se resolvieron y eso es lo que quiero recordar".

EQUIPO DE GOBIERNO: "NO MONTEN UNA 'PERFORMANCE'"

Por último, la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, también ha tomado la palabra para dirigirse a la oposición y pedir "tranquilidad, no se pongan nerviosos".

"Ustedes, en el ejercicio que tienen de meter iniciativas en los siguientes plenos y comisiones, háganlo, no tengan miedo, pero no monten aquí una 'performance' sabiendo, porque saben perfectamente, que esto no va a entrar en este orden del día".

Además, ha subrayado que "hemos sido absolutamente transparentes en todo este procedimiento, en el seno del Consejo de Smassa". Por lo tanto, ha continuado, "fuera 'performance' y vamos a continuar con el orden del día", ha concluido.