De la Torre, sobre Cassá: "No estoy empeñado en que esté en el equipo de gobierno si Cs no lo ve conveniente"

No ve al no adscrito un tránsfuga porque "ha seguido votando lo mismo que votaba antes del 4 de mayo", cuando dejó la formación naranja

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abordado este martes la situación generada en el Ayuntamiento tras la salida de Juan Cassá de Ciudadanos, el pasado 4 de mayo, y ha apuntado que no está "empeñado" en que el concejal no adscrito esté en el equipo de gobierno "si Ciudadanos no lo ve conveniente u oportuno".

No obstante, sí ha abogado, durante su participación en los Encuentros SER Málaga celebrada este martes, por buscar "la fórmula satisfactoria para Cassá y para Ciudadanos", algo que ha dicho que le parece "plenamente natural".

Cuestionado por si considera que Cassá es un tránsfuga, De la Torre ha considerado que no porque desde que abandonó Ciudadanos "ha seguido votando lo mismo que votaba antes del 4 de mayo", es decir, desde que se firmó el pacto de gobierno entre PP y la formación naranja en junio de 2019.

El alcalde ha subrayado que el gobierno de coalición con Ciudadanos les ha dado la "solidez y estabilidad" que no tenía en el anterior mandato, cuando el partido naranja no quiso formar parte del ejecutivo local al ser una postura de la dirección nacional: "Apoyaron desde fuera y no apoyaron en un momento dado y luego sus resultados fueron los que fueron".

Así, ha incidido en que está "muy satisfecho" con el gobierno de coalición con Cs y ha interpretado la decisión de Juan Cassá de apartarse de la formación naranja "en clave interna". "Parecía que podría tener un efecto distinto pero no ha sido así; no se ha acercado a otro grupo y desestabilizado sino que ha seguido en la misma línea", ha valorado De la Torre.

En este sentido, ha apuntado que Cassá sería un tránsfuga "si hubiera votado con el PSOE y Adelante Málaga" para desestabilizar el gobierno local: "Eso sería transfuguismo clarísimo pero no sé hasta qué punto se puede llamar tránsfuga cuando ha seguido votando lo mismo".

Sobre si actualmente hay estabilidad en el equipo de gobierno, el alcalde ha manifestado que aspira a que dicha estabilidad sea total y al diálogo tanto con la portavoz de Cs y concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada; a la que ha trasladado su "aprecio y lealtad"; como a Cassá, al que ha mostrado "gratitud" por sus apoyos desde junio de 2019 y en muchos momentos del anterior mandato. "Ese apoyo se ha mantenido y eso espero que siga haciéndose y lográndose", ha apostillado.

También ha sido cuestionado por su futuro y si continuará aspirando a la Alcaldía en 2023, algo que De la Torre no se plantea: "Estoy absorbido por el presente intenso, por el presente difícil y con retos que son atractivos pero difíciles". Esto, ha dicho, exige "un esfuerzo enorme, buscar recursos y a ello dedicaré este tiempo.

"No estoy en esa reflexión --ha añadido--; no estoy en pensar qué va a pasar de aquí a unos años sino en los próximos meses y en cómo llegar al contagio cero porque es esencial" para Málaga y su avance en todos los ámbitos.

Precisamente, ha reiterado que le "preocupa" el rebrote de COVID-19 en el centro de emergencia de Cruz Roja por la imagen de la ciudad "no por sus características" ya que está controlado y afecta a un solo centro en el que las entradas y salidas están controladas. Pese a ello, sí ha considerado que una organización de esta entidad sí debería "haber tenido unos protocolos, unas normas del Gobierno, igual que para las residencias u otros centros o ONG parecidas para la máxima seguridad sanitaria y eso está claro que no se ha hecho".

Sobre dicho brote lo ha considerado "una fatalidad" y ha valorado la labor "espléndida" que hace Cruz Roja, poniendo como ejemplo el cuidado a personas sin hogar junto al Ayuntamiento durante la pandemia, al igual que con las tarjetas de alimentación para personas con necesidades, etcétera.

Estos han sido algunos de los asuntos abordados por alcalde de la capital en este foro telemático sobre la Málaga después de la pandemia del COVID-19 y la situación que se plantea en la ciudad.

Durante el encuentro, el regidor ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores municipales, de los servicios sociales, de todos los que han estado "en primera línea" durante estos meses además de la labor de los voluntarios que han confeccionado mascarillas, máscaras faciales, etcétera; y ha puesto también el ejemplo del artista Javier Calleja y su donación de 100.000 euros para material sanitaria: "Centenares de ejemplos a los que muestro mi gratitud". Además de destacar la innovación que se da en Málaga, centrándolo en el respirador Málaga Respira.

Ha subrayado también la acción institucional del Ayuntamiento realizada en estos meses para que Málaga lograra el robot para la realización de 2.400 PCR diarios: "Seguiré moviéndome para conseguir que en España se haga un rastreo de los móviles y localizar los puntos de contagio para acorralar al virus". Todo ello para llegar al contagio cero.

También ha apostado por ahondar en la colaboración público-privada teniendo en cuenta que hay proyectos que se han tenido que reprogramar, como el auditorio, que se aplaza pero al que "no se renuncia". Igual que el tercer hospital, "que es una prioridad máxima".

Ha coincidido con el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la importancia del turismo y en "recuperar el camino perdido" pero todo ello, "teniendo la certeza de la seguridad en la salud". Ha apostado por una campaña de promoción para transmitir "que la mejor sonrisa al turismo es una mascarilla".

En el caso de los hosteleros ha indicado que se pondrán en marcha medidas para atraer clientes, como abaratar aparcamientos, ofreciendo música o aportando entradas para museos; todo ello para que, al igual que los comercios, mejoren su situación económica.

De la Torre, por otro lado, ha respondido a una pregunta del presidente de los empresarios malagueños y andaluces, Javier González de Lara, sobre un gran acuerdo social en Málaga y la colaboración público-privada. El alcalde ha manifestado que cree "profundamente" en esos acuerdos sociales y ha aludido a los siete foros que se han celebrado y que han supuesto un millar de propuestas que, en estos momentos, se están ordenando y que se llevarán tanto a la Fundación Ciedes como al Consejo Social.

"Va a ser un tema con una respuesta rápida; el equipo técnico está viendo las que coinciden, ordenándolas, priorizándolas", ha explicado De la Torre a preguntas del secretario provincial de CCOO, Fernando Muñoz Cubillo, quien ha pedido más personal para servicios sociales así como para la tramitación del ingreso mínimo vital. En este punto, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento "va a colaborar para que funcione lo mejor posible; vamos a meter el hombro".

A su juicio, el déficit público se va a "disparar": "Europa va a ayudar en la transición pero no va a haber dinero público para lo que es necesario hacer". En España, ha recordado, siempre se ha apostado por esta colaboración público-privada "y es más necesaria que nunca", citando obras como la vía perimetral, el tren litoral, el eje litoral o los intercambiadores modales de transportes.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En su intervención ha resaltado la importancia de la innovación y ha subrayado el "papel esencial" del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). De la Torre ha incidido en esa Málaga con capacidad de atraer no solo a empresas sino que vengan los empleados que puedan teletrabajar desde la ciudad y esa "lluvia fina de técnicos o ingenieros que vean que es más barata, más atractiva y con más calidad de vida y que puedan invertir y gastar"; a los que el alcalde ha denominado "residentes tecnológicos", que sería, en su opinión, no una competencia para el PTA sino un complemento.

Por último, sobre la empresa de limpieza ya municipal ha mantenido que se harán dos encuestas de satisfacción anuales y ha insistido en la colaboración ciudadana.