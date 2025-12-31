De la Torre defiende que Málaga es una de las ciudades con impuestos "más moderados" y "servicios de calidad"

Mensaje de fin de año del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha hecho este miércoles un llamamiento a una "profunda reflexión" en "beneficio de las próximas generaciones" encaminada a "provocar pactos de Estado que sólo pueden sostenerse mediante un gran acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias". Un "diálogo, respeto y ejemplaridad para seguir avanzando de forma justa y cohesionada" y "disipar el hastío, el desencanto y la desafección para frenar el extremismo, el radicalismo y el populismo".

En clave local, Francisco de la Torre ha defendido que "Málaga es una de las ciudades españolas con los impuestos más moderados" a la par que, según sus palabras, "garantiza servicios de calidad" con la gestión de "eficaces empresas públicas municipales". En contraposición con la "anomalía normalizada" de no contar con Presupuestos Generales del Estado, las cuentas de Málaga para 2026 --más de 1.200 millones de los cuales 170 son para inversiones-- entrarán en vigor en la primera quincena de enero, lo que "permitirá ejecutar con normalidad los gastos e inversiones que la ciudad demanda, despejando la incertidumbre".

Con estas palabras en su mensaje de fin de año, recogidas por Europa Press, el alcalde de Málaga ha despedido 2025. En su intervención, De la Torre ha hecho una defensa de la política, instando a "aprender juntos a apreciarla" como "garantía de la convivencia, como artífice de los grandes acuerdos, como solución en vez de problema". Ha llegado incluso a lanzar una sugerencia: que en los colegios e institutos se incluya el visionado de 'Anatomía de un instante' y 'La última llamada'.

Para el primer edil malagueño, los políticos "debemos explicar las cosas mucho mejor" y los ciudadanos "deben formar su criterio responsablemente y desechar la información". En este punto, ha reconocido que la sociedad está "soportando un bombardeo de mensajes excesivo y divisivo". "Esta crispación es temeraria y dificulta el progreso de España", ha señalado, al tiempo que ha alertado de la "deriva populista y la simplificación del discurso", un extremo éste que "no es inocente" y que "nos puede empujar a un retroceso".

En relación con la política municipal, y en concreto con la vivienda, ha asegurado que es el tema "al que más tiempo estamos dedicando estos últimos cuatro años". Y ha dado una cifra: 5.339 viviendas protegidas construidas o entregadas desde 2000 "en solitario y pese a no tener las competencias ni los recursos". "No sólo nos estamos esforzando para hacer más vivienda ahora sino que cuando casi nadie apostaba por ella ya estábamos trabajando", ha sentenciado.

Ha calificado de "incomprensible y absurdo" que se "ataque a una industria básica" como el turismo y ha apuntado que "hay que abordar sin demora la presa del Cerro Blanco en el río Grande" para dar protección a la zona más vulnerable del Guadalhorce. En materia cultural, ha llamado la atención sobre los cinco millones de euros para licitar "en los próximos meses" el nuevo auditorio, "en ausencia del Ministerio de Cultura, que en otras ciudades financió íntegramente la construcción de este equipamiento".