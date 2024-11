De la Torre destaca que la ciudad de Málaga va recuperando su normalidad y valora la coordinación "ejemplar"

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho este jueves una valoración tras el paso de la DANA por la ciudad, que la mantuvo en máxima alerta este pasado miércoles por las intensas lluvias, y ha destacado que "la ciudad va recuperando su normalidad".

De la Torre, en rueda de prensa en Málaga, ha agradecido la colaboración ciudadana y la coordinación "ejemplar" entre las administraciones. Además, ha valorado las medidas preventivas que se han llevado a cabo ante las intensas lluvias, así como el trabajo de los efectivos.

"Gracias a los cuerpos de seguridad locales y nacionales, y a todos, a los medios de comunicación, y especial gratitud a los ciudadanos de Málaga que han demostrado un espíritu de colaboración extraordinario", ha sostenido.

El alcalde, que en su intervención ha destacado "el buen trabajo" de todas las áreas, ha señalado que "la experiencia de lo que vivimos todos los españoles en relación con Valencia nos hace ser más sensibles, más predispuestos a la colaboración ciudadana de prevenir, de actuar con prevención en el plano personal, plano de las viviendas, en el plano de los comercios, en todas las situaciones y extremarnos en el tema de coordinación".

"Mientras más colaboremos en esa creación de una cultura de cooperación, de colaboración y de prevención por parte de todos, mejor", ha sostenido.

La Policía Local atendió a unas 500 llamadas, mientras que bomberos más de 80, ha detallado el regidor, aludiendo además, al trabajo de Protección Civil, que ha estado "volcado"; así como la actuación de derechos sociales. "Todo eso merece un reconocimiento, como también la EMT", que mantuvo servicio hasta "el máximo de tiempo y lo ha recuperado hoy con toda normalidad", así como de Smassa o Emasa, que ha funcionado "bien".

Entre los daños destacados por el regidor ha aludido al colector de la zona de Carretería, una de las más afectadas en la ciudad y que, precisamente, ha sido renovada recientemente, que "habrá que estudiar y ver la solución mejor, cómo eliminar esos puntos de carga".

Asimismo, otro de los datos aportados es que para la recuperación de la normalidad en la ciudad, también se ha reforzado Limasam con unos 60 operarios, según ha detallado De la Torre.

"El esfuerzo ha sido muy grande", ha sostenido, destacando, además, el "esfuerzo ciudadano, de cada vecino, de cada empresario, de cada comerciante... va a estar nuestra mano tendida para todas las ayudas que puedan existir, ya no desde el plano municipal, corresponden a otras instancias, pero saber canalizarlas y orientarles".

"Ahora toca reparación de los daños y tomar lecciones, igual que se hizo en el 1989 --con las inundaciones de las que ahora se cumplen 35 años--", donde se aprendió que "había que hacer dos presas, Casasola y la del Grande. Se ha hecho la de Casasola, no se ha hecho la del Grande", ha dejado caer, apuntando que "es el momento de reflexionar".

RÍOS

Durante la rueda de prensa ha sido cuestionado sobre el río Campanillas, donde 180 vecinos cercanos fueron desalojados pero ya han podido volver a sus hogares. Así, ha valorado la "eficacia" de la presa de Casasola: "Los efectos beneficiosos de las presas están claros, tienen agua, nos ayudan a soportar los periodos de sequía y nos ayudan a prevenir y mitigar las grandes avenidas que nuestros ríos tienen", ha añadido.

Precisamente, ha detallado que "la impresión que saqué de la visita es que, aparte de Casasola, que ha sido fundamental, evidentemente, es conveniente añadir algo más". "Creo que necesita una respuesta de seguridad el encauzamiento que está previsto", ha abundado, al tiempo que ha dicho que "se une con otro tema que tiene la ciudad, que necesitamos suelo para viviendas".

Por tanto, ha considerado "prioritario" el encauzamiento por "seguridad de los vecinos y por la necesidad que tenemos de un suelo finalista preparado para hacer vivienda que es tarea urgentísima en la cual el equipo de gobierno viene trabajando en los últimos meses con una intensidad muy fuerte". "No podrá haber suelo que se desarrolle sin que tengamos el encauzamiento realizado y nos interesa ambas cosas", ha agregado De la Torre.

Por otro lado, ha dicho que "nos queda el río Grande, uno de los protagonistas de los daños de las inundaciones del 1989", precisamente, este jueves se cumplen 35 años de aquellas inundaciones.

Otra de las zonas en el punto de mira este pasado miércoles fue el río Guadalmedina, estando pendientes ahora de ver "qué caudal es el que ha aportado esta lluvia". Sobre las actuaciones y los proyectos en el río, ha dejado claro que "no se hará nada ahí que no tenga las condiciones de seguridad técnica hidráulica necesaria". "No habrá ninguna situación que no tenga digamos las bendiciones técnicas necesarias con las máximas exigencias", ha agregado.

Por último, ha señalado que la ciudad tiene "puntos no de absoluta seguridad", pero ha valorado que, ante las intensas lluvias, los arroyos del este "han funcionado bien".