De la Torre dice que el gerente de Limasa sigue teniendo su confianza tras las grabaciones sobre puestos heredados

Publicado 22/02/2019 14:05:08 CET

MÁLAGA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que el gerente de Limasa, Rafael Arjona, sigue teniendo su confianza a pesar de las polémicas grabaciones en las que planteaba pactar "bajo silencio" los puestos hereditarios en una futura empresa pública de limpieza.

"Sigue teniendo mi confianza porque le he oído cómo piensa sobre el particular", ha afirmado De la Torre, que ha incidido en que comparte con él que el sistema de entrar en la futura empresa, si es municipal, será por "igualdad, mérito y capacidad, que comparte también con Teresa Porras", edil responsable de Limasa y que, además, aparece en las grabaciones.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha explicado que "le he oído hablar --al gerente-- en los términos de que no habrá puestos heredados y que igualdad, mérito y capacidad será el sistema de entrar en Limasa, en caso de que sea municipal, y eso es lo que siempre se ha hablado".

"No sé cómo se hizo esa grabación, que sería de más de unos minutos, y la reunión fue de un par de horas; por lo que él me dice, lo dijo, y le creo, pero en el momento el que se graba no se oye la voz de él sobre ese particular del concepto de igualdad, mérito y capacidad, que comparte con Teresa Porras", ha detallado el regidor.

Asimismo, el alcalde 'popular' se ha mostrado convencido de que así será si se llega a los acuerdos de municipalización, que están condicionados a la productividad y a que el coste económico del acuerdo de convenio que tiene que hacerse deje margen para poder mejorar la maquinaria, "para que haya el doble estímulo de la productividad y el de una eficacia mayor en el trabajo con las maquinarias".

Cuestionado sobre si la municipalización ha quedado aparcada, De la Torre ha incidido en que, en este momento, "como no ha habido esa respuesta positiva, no podemos ponerla en marcha".

Ha añadido, no obstante, que "algunos insisten en que queda margen antes de las elecciones, lo veré, pero, sinceramente, no lo veo, aunque pediré un informe mas detallado en el caso de que hubiera ese acuerdo", ha dicho, incidiendo en que "los términos del acuerdo no han sido aceptados por el comité".

Así, ha dicho que no tiene inconveniente en ver los números concretos que le plantea el comité, aludiendo, no obstante, a que debe cumplir la condición de que "no toda la ventaja económica que suponga la municipalización sea íntegramente dedicada a resolver las peticiones de los trabajadores sino margen para la maquinaria", ha concluido.