De la Torre dice que pedir dimisión de dos ediles por el caso de Urbanismo es "un atentado a la presunción de inocencia"

Publicado 11/03/2019 12:44:31 CET

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que es "un atentado a la presunción de inocencia, al derecho fundamental" pedir la dimisión de dos ediles, Teresa Porras y Francisco Pomares, así como del gerente de Urbanismo, José Cardador, por el caso de las supuestas "injerencias políticas" en expedientes de Urbanismo después de que hayan sido llamados a declarar como investigados.

De la Torre, antes del pleno previsto en la tarde de este lunes, ha insistido, por tanto, en que "es obvio" que no apoyarán la petición de los grupos de la oposición de pedir la dimisión de Porras, Pomares y Cardador, ya que, a juicio del alcalde, "no tiene sentido, es un sin sentido", ha apostillado.

De igual modo, tras ser cuestionado por los periodistas, ha vuelto a recordar que la condición de investigado "no supone nada más que la posibilidad de que el juez de instrucción profundice y quien está con esta denuncia desde la Fiscalía puedan argumentar y explicar las cosas".

Es más, también ha incidido en que tiene "algo más que esperanza" en cuanto al sobreseimiento cuando se vea el desarrollo de las diligencias previas por parte del juez instructor.

"Nuestra postura es votar que no, nos parece un disparate auténtico y absolutamente incoherente con lo que sería la lógica de respeto al ámbito judicial", ha agregado el alcalde, quien ha advertido de que el Ejecutivo "no puede sustituir al judicial como tampoco un legislativo... hay un respeto del ámbito de cada uno de los poderes en una sociedad democrática y debemos plantearlos en esos término", ha concluido.

PSOE

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, también se ha referido al pleno extraordinario convocado en la tarde de este lunes y ha dicho que el regidor "va a tener la oportunidad de hacer dimitir a Porras, Cardador y Pomares porque no se sostiene, en ningún caso, la sombra de la corrupción en este Ayuntamiento".

"Le vamos a dar la oportunidad al alcalde de que haga dimitir a sus responsables políticos, a dos concejales y al gerente, porque el amparo de la corrupción no pueden estar aquí", ha afirmado, al tiempo que ha dejado claro que si no los hace dimitir "nos veremos obligados a iniciar una nueva vía entre todos los partidos políticos que hoy votemos a favor de la moción de hacer dimitir a Porras, Pomares y Cardados de sus funciones".

Por último, el portavoz municipal socialista ha acusado al alcalde, si no lo lleva a cabo, de ser "el máximo responsable de la situación que se ha vivido en Urbanismo es el alcalde que lo sabía y lo consentía". "La sombra de la corrupción no puede estar ni un minuto más en el Ayuntamiento de Málaga", ha señalado, dejando claro que por "responsabilidad" debatirán la moción "porque la sombra de la corrupción no puede estar ni un minuto más en el Consistorio".