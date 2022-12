De la Torre dice que torre de puerto está en acuerdo de gobierno con Cs y que ahora no hay votación pendiente

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado este jueves que ahora mismo no hay votación pendiente en relación con el proyecto de la torre del puerto y ha recordado a Cs que "lo llevaban en el programa electoral" y también está recogido en el acuerdo de gobierno de ambos partidos.

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre el desmarque del grupo municipal de Cs en relación con el proyecto.

"Ahora no tenemos en el calendario previsto ningún momento de votación, que yo recuerde, porque hasta que no tengamos la información ambiental, la actualización, no corresponderá el completar el expediente y plantear los pasos siguientes".

No obstante, De la Torre ha incidido en que es un tema que habría que preguntarle a la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, porque "creo que en el programa electoral lo llevaba... llevándolo en el programa electoral y nosotros también; y en el pacto de gobierno está incluido", pero "lo que puedo decir es que ahora mismo no hay ninguna votación pendiente", ha señalado.