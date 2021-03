De la Torre espera que los presupuestos municipales se puedan aprobar de forma inicial este mes de marzo

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, espera que los presupuestos municipales para 2021 puedan aprobarse de forma inicial este mes de marzo, pero, no obstante, no ha querido dar fechas concretas y ha incidido en que desea que sea "cuanto antes".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas y después de que el PSOE anunciara su abstención en las cuentas, ha insistido en que espera que puedan ser aprobados "cuanto antes". "No quiero dar una fecha exacta por si acaso no se cumple, pero en fechas cercanas se prevé una presentación y será el arranque de todos los trámites".

"Nos interesa que sea pronto y será cuanto antes pero prefiero no decir fecha para no forzar, no crear presión", ha agregado, incidiendo en que "debe ser cuanto antes, este mes".

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga anunció este pasado martes que, tras negociar con el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos acuerdos por un valor de unos 40 millones de euros, se abstendrán en la votación del presupuesto municipal. Entre otros, los socialistas han arrancado acuerdos en empleo, derechos sociales, vivienda y ayudas directas a empresas, pymes y autónomos.