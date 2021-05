De la Torre incide en el uso público del proyecto del Astoria y pone el horizonte en 2022

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes que no descarta totalmente la posibilidad de que sobre el solar de los antiguos terrenos del Astoria se proyecte un edificio de titularidad privada pero ha incidido en que tal y como está ahora, tras el hallazgo de restos arqueológicos, "es más fácil plantear algo que no se dilate en el tiempo, en exceso, en el plano de la iniciativa pública".

"Sin perjuicio --ha continuado-- de que alguna zona del edificio pueda tener, no sé de qué manera se pueda hacer, con concurso, etcétera, alguna utilización privada que pudiera complementar y bajar el gasto de mantenimiento". El horizonte que se plantea es 2022 para que esté definido y la inversión proyectada.

Así, tras preguntas de los periodistas, ha agregado que no ha habido avance alguno desde la última vez que se abordó, asegurando que tiene "bastante claro" lo que quiere en esa parcela: "Hay varias opciones y quiero compartirlas también con mis compañeros del equipo de gobierno, Economía y Hacienda, Cultura, especialmente el distrito centro, sobre los que esta materia pueden y deben opinar, como es natural". Además, ha dicho que también aboga por "escuchar vuestras voces, en cuanto a iniciativas".

"En la prensa ha salido estos meses atrás interesantes sugerencias que no olvido y que las tendré en cuenta también, de artículos con propuestas que se han ha hecho, etcétera, sobre contenidos, y tengo sobre la mesa propuestas venidas de la estructura propia municipal", ha explicado.

Cuestionado, en concreto, sobre si el Ayuntamiento tiene dinero para asumir y afrontar una inversión así en caso de que sea público, De la Torre ha dicho que "tenemos que hacer esa reflexión". "Lógicamente estamos en un momento en que, y lo veremos a la hora de hacer el presupuesto de 2022, los ingresos nuestros tenemos interrogantes", ha dicho, igual como ha pasado en 2021 y 2020 con bajadas. "Hay que salir del bache económico general y el bache económico de parte de ingresos nuestros que bajaron", ha señalado.

"Es un tema en el cual tenemos que movernos con la necesaria prudencia. Ambición y prudencia al tiempo", ha insistido el alcalde de Málaga.

Por otro lado, sobre si se plantea convocar un concurso arquitectónico, ha dicho que cabe hacer la posibilidad de un concurso "que pudiera ser, es complejo, pero se puede hacer, proyecto y obra" para no perder tiempo, donde "la parte de proyecto tenga componente arquitectónico".

No obstante, ha reconocido que "no es habitual" el tema por lo que "hay que elaborarlo bien. No queremos que, porque sea complejo, se pueda dilatar también. Hay que evitar temas que puedan suponer mañana recursos o cuestiones que lo paralicen o que lo hagan más lento. Queremos seguir con solidez y con agilidad al tiempo".

Eso sí, se busca que lo que se levante en la zona sea referente arquitectónico, que "aporte más a la plaza y la calle Victoria. Que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que allí se haga desde el punto de vista arquitectónico y del contenido que tenga. Ese es el ideal. Entre todos a ver si lo hacemos", ha concluido.