De la Torre pide al Gobierno una reunión para abordar "la inquietud ciudadana" tras los tiroteos en Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el debate del estado de la ciudad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado de que este miércoles ha pedido por carta al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que "busquemos fecha para convocar una junta local de seguridad extraordinaria donde abordar la inquietud ciudadana que han provocado los tiroteos de las últimas semanas".

Durante su primera intervención en el pleno extraordinario con motivo del Debate sobre el Estado de la Ciudad de Málaga, De la Torre ha incidido en que "nuestra coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre ha sido excelente" y ha agradecido "el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos agentes merecen nuestro pleno respaldo y sincero elogio".

No obstante, a su juicio, "el Ministerio del Interior debe hacer números: nuestra capital y la provincia merecen un refuerzo urgente de plantilla y medios".

Asimismo, De la Torre también ha subrayado que "el Gobierno "tiene que recuperar la unidad de élite de la Guardia Civil Ocon-sur para frenar el avance del narcotráfico en Andalucía. Suprimirla, lo estamos viendo, fue un error, no debía haberse hecho".