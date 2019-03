De la Torre: "El símbolo de la no corrupción es el Gobierno municipal de Málaga"

Publicado 13/03/2019 15:28:17 CET

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a criticar la "incoherencia y contradicción pura" del portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, con el planteamiento de la moción de censura y la exigencia de la dimisión de los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras y el gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a declarar como investigados por el caso de las supuestas "injerencias políticas" en expedientes de Urbanismo. Además, ha dejado claro, frente a las críticas, que "el símbolo de la no corrupción es el Gobierno municipal de Málaga".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que "siempre" ha estado tranquilo, y ha valorado la actitud y posición del grupo municipal de Ciudadanos, que se ha mostrado contrario al planteamiento de la moción de censura contra el PP. "Alejandro Carballo --viceportavoz municipal de Cs-- ha actuado con coherencia en este tema", ha asegurado el regidor 'popular'.

Por contra, ha vuelto a reiterar que lo que pretende el PSOE es debilitar al PP de cara a las elecciones, pero "espero que no lo consiga", ya que a juicio del regidor lo que el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha mostrado estos días es "una incoherencia y contradicción pura que le debilita a él".

"No se puede reclamar a otros partidos lo que ellos no se autoexigen", ha reiterado De la Torre, que ha agregado que "no se puede pedir ya emitir un juicio, cuando ahora, justamente, empiezan las diligencias previas para que el juez de instrucción, con todos los elementos, pueda tomar una posición", de la que ha esperado sea el archivo.

Para De la Torre, el PSOE "trata de convertir ya en algo definitivo lo que es una denuncia o tramitación por parte del fiscal", ha agregado, criticando, de nuevo, la "falta de rigor, la manipulación muy demagógica que ha hecho Daniel Pérez".

"Creo que eso no le fortalece, le debilita; ha estado en posiciones en esta materia variables, primero habló hace días de moción de censura, luego de confianza, ahora de censura que ha quedado en nada... creo sinceramente que demuestra dispersión", ha señalado.

Es más, ha agregado que "no es una oposición constructiva, trata, simplemente de erosionar, de absorber tiempo de la gente de Urbanismo que tiene tantas cosas que hacer en favor de la ciudad".

Por ello, De la Torre se ha mostrado, en esta materia, "tranquilo". "Yo lo estoy, los ciudadanos pueden estar muy tranquilos, porque este Ayuntamiento, este Gobierno municipal, es un ejemplo de trabajar por el bien común, por el interés general, y no por un interés particular". "Es todo lo contrario de la palabra corrupción, es la antítesis, es el símbolo de la no corrupción es, para mí, el Gobierno municipal de Málaga", ha sentenciado.

Cuestionado de nuevo por si Pomares y Porras estarán de nuevo en las listas de cara a las próximas elecciones municipales de mayo, el regidor ha admitido el "gran valor ambos concejales", destacando, de igual modo, que "han trabajado muy bien".

"No tiene que influir para mí el hecho de que, como consecuencia de toda esta actuación demagógica, manipuladora, con información sesgada y falsa desde los grupos que promovieron la comisión de investigación, el fiscal adopte algo que es muy natural, como es pasar al juez el tema y que se investigue; en un Estado de derecho es normal".

Asimismo, ha dicho que "a partir de ahí no podemos crear una teoría que ningún partido hoy plantea como autoexigencia", ha explicado, cuestionándose "por qué se le va exigir al PP en Málaga lo que no se exige por parte ni del PSOE, ni IU Málaga para la Gente, ni los grupos cercanos a Podemos ni tampoco Cs".

Por último, al ser preguntado sobre si ha cambiado su forma de pensar en algo de cara la elaboración de las listas en todo este tiempo, ha dejado claro que "para nada". "Sé de sobra lo que se ha trabajo desde la Gerencia para resolver el problema que se había generado --en alusión a Villas del Arenal-- del cual se hizo eco la oposición --PSOE e IU-- y cómo se reaccionó sobre ese tema de una manera positiva y constructiva".

"Tengo información suficiente para saber que se ha actuado de manera objetiva, rigurosa y siempre sirviendo al interés general tratando de que se traten bien las cosas en un tema que tiene su complejidad", ha concluido.