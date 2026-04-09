De la Torre visita el centro de datos de Templus en Málaga, que prevé ampliar su sede

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante la visita el centro de datos de Templus - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, y al CEO de Templus, Nacho Velilla, ha visitado las instalaciones del centro de datos de esta compañía, ubicado en el Parque Empresarial Guadalhorce, y que han definido como "el corazón digital de Málaga".

Templus prevé ampliar su sede en la ciudad para alcanzar los 3MW de potencia en 2027, pasando de 400 a 700 metros cuadrados con la construcción de una cuarta sala de operaciones, que le permitirá ampliar el número de empresas a las que ofrece servicio.

Durante la atención a medios, De la Torre ha valorado que Málaga y su entorno ha "sabido crear, entre todos, un ecosistema atractivo para que el talento local y el talento de fuera acuda a Málaga para plantear proyectos en el mundo de la tecnología de información y comunicación, del mundo digital en general".

Así, ha enumerado alguno de los "atractivos de Málaga, que son muchos en ese sentido" y ha incidido, al respecto, en que, contar con un centro de datos de Templus, "me parece que le da una fortaleza especial".

Por lo tanto, ha animado "a seguir en esta línea". "Al final cerramos así un círculo virtuoso, pero donde el papel vuestro es muy importante y necesario", ha abundado, al tiempo que ha valorado el centro de Málaga "sea de referencia, quizás el de más referencia".

Por tanto, "en esa línea os animo a seguir avanzando, a seguir potenciando la marca de Templus y Málaga, nosotros nos comprometemos a potenciar la marca Málaga de tal manera que Templus y Málaga unidos den una imagen de buen servicio; nosotros en esa captación de talento y retención del talento local y vosotros, en definitiva, en progreso hacia vuestros clientes y vuestra empresa en general".

Por su parte, el CEO de Templus ha detallado que "lo que queremos es seguir apoyando la digitalización y la transformación de Málaga desde este centro de datos", ha señalado, al tiempo que ha indicado que la empresa tiene dos años de vida y "hemos llegado a estar en ocho países y tener 17 centros de datos", pero ha incidido en que "Málaga fue el primero".

"Esta fue la primera adquisición que hizo Templus y nuestro primer punto de presencia y durante estos dos años es probablemente el centro de datos donde más cariño y más esfuerzo le hemos puesto, porque ha sentado nuestro estándar de qué queríamos hacer en el resto", ha dicho, apuntando que "es el claro ejemplo de cuál es el lema de nuestra compañía".

Ha incidido en que "somos una compañía que lo que busca es democratizar el dato" que, en la práctica es "acercar las grandes infraestructuras de centros de datos que solo podías encontrar en ciudades como Ámsterdam, Londres, París, Frankfurt o Madrid, en el caso de España, a otras ubicaciones" y que se "tuvieran infraestructuras de primer nivel".

Tras destacar la presencia del regidor, ha incidido en que "nosotros no hacemos anuncios, nosotros hacemos realidades, nosotros nos enfocamos en la economía real, en las empresas, en el sector público, en los partners, que gestionan muchos otros clientes para darle servicios desde este centro de datos". Por último, ha explicado los planes de Templus y su expansión.