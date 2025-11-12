Torremolinos (Málaga) aprueba inicialmente su presupuesto de 2026 que alcanza los 120 millones de euros

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Torremolinos en el que se ha aprobado inicialmente el presupuesto de 2026 con los votos favorables mayoritarios del PP y los votos en contra de los grupos de la oposición (PSOE, Vox e IU-Podemos). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha aprobado de manera inicial, con los votos a favor del PP y la negativa de PSOE, Vox e IU-Podemos, los presupuestos para 2026. Unas cuentas que alcanzarán los 120.594.465,89 euros, con un incremento del 2,27% con respecto a las de 2025 y que se convierten, de esta forma, en las mayores de la historia de la ciudad costasoleña.

Según han señalado desde el Consistorio, a lo largo de la sesión plenaria, el ejecutivo local ha destacado que se trata de unos presupuestos "presentados en tiempo y forma, fruto del rigor y la estabilidad que presiden su gestión económica". En esta línea, han incidido en que son cumplidores e impulsarán el crecimiento del municipio, sin que ello suponga subida de impuestos alguna: "Los presupuestos son la herramienta que da estabilidad, crecimiento y credibilidad a la gestión municipal", han señalado.

Durante su intervención, el concejal de Hacienda, Miguel Quesada, ha defendido que, gracias a la diligencia en la gestión, se ha amortizado deuda por valor de 980.000 euros, por lo que por primera vez bajará de los 50 millones en 2026, "muy lejos de los 80 millones que había en diciembre de 2021"; el periodo medio de pago se sitúa en 15 días, "eso significa confianza y seguridad para nuestras empresas locales que saben que, cuando trabajan con este ayuntamiento, cobran a tiempo, sin retrasos y sin incertidumbre", y se ha ajustado el coste de los servicios.

Con todo ello, concluye que Torremolinos "cumple con sus compromisos. Somos una administración seria, solvente y eficaz" y ha calificado las cuentas municipales para 2026 como "sensatas y responsables, que van a hacer un Torremolinos mejor y que se reflejará en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos".

Tras esta afirmación, ha desglosado algunos ejemplos como la regeneración de la Casa de María Barrabino, la reurbanización de la plaza de La Nogalera o el Cenador del Inglés, así como la remodelación de las calles Niña de Oro, Europa, Salvador Allende y Los Nidos, la segunda fase del Camino del Agua, la reordenación de Cerro Largo, un plan de inundabilidad o los murales en la calle Río Trueba, además de un nuevo espacio infantil en el Parque de la Batería.

POR ÁREAS

Quesada se ha referido a algunas partidas presupuestarias. Así, en Urbanismo, ha destacado la nueva línea de crédito para remodelación de fachadas.

En Deportes, ha resaltado la rehabilitación completa del pabellón San Francisco de Asís, que incluirá pista de parqué para patinadores; el skate plaza en la rotonda el Turista; y la creación del Pump Track.

También se ha referido al incremento del 17,98% en Educación con para reforzar mantenimiento e inspecciones técnicas de centros escolares.

Medio Ambiente ve incrementada su partida presupuestaria en más de un 132%, para la adecuación del punto limpio provisional, "y para seguir avanzando en economía circular y sostenibilidad"; al igual que Parques y Jardines, con una subida de casi un 100%, para mantenimiento y conservación.

En Seguridad, ha puesto de manifiesto el incremento de recursos materiales y humanos, "con el objetivo de crear hasta veinticuatro nuevas plazas hasta 2027", y la ampliación del servicio de auxiliares de playa "garantizando así la seguridad y el apoyo a la Policía Local".

A ello se une que por primera vez se va a dotar presupuestariamente al área de Accesibilidad "con proyectos centrados en la inclusión y la eliminación de barreras", mientras que Servicios Sociales continúa con una partida superior a los siete millones.

REFUERZO A LOS PRESUPUESTOS

El concejal de Hacienda ha destinado la parte final de su intervención a destacar que estos presupuestos se verán reforzados por el Plan de Actuación Integrado, por el que se han obtenido cerca de nueve millones de fondos europeos para abordar proyectos en regeneración de calles, accesibilidad de playas y creación de nuevos espacios.

En este sentido, ha recordado el parque inclusivo en La Leala, la Aldea de las Capacidades; o la remodelación de las calles Santa Rosa y Buenos Aires para continuar regenerando El Calvario.

A ello se suma los cerca de 7,5 millones que se obtendrán por los suelos en los que se van a impulsar las 149 VPO y que se reinvertirán en el municipio para la segunda fase de La Cañada de Los Cardos, la creación de una nueva nave para los Servicios Públicos de Torremolinos y para reformar el centro de salud de San Miguel.

PSOE DICE QUE SON "LOS PRESUPUESTOS DE LA MENTIRA"

El PSOE ha calificado los presupuestos presentados por el PP en el pleno extraordinario de este miércoles como "los presupuestos de la mentira".

"No entendemos cómo anuncian que se va a producir un ahorro de millones al privatizar el servicio de recogida de basura y de limpieza, pero en cambio van a recaudar más por las tasas de basura", ha dicho Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos.

Navarro ha dhico que la tasa "debe cubrir el coste real del servicio" y le ha reprochado al PP la falta de planes de inversión en 2026: "Ni en asfaltado, ni en el mantenimiento del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, ni en materia de vivienda".

"Pretenden tapar con el dinero obtenido de la venta de suelo las vergüenzas del Gobierno de la Junta de Andalucía que lidera Juanma Moreno Bonilla", ha añadido el dirigente socialista.

"Año tras año, el PP presenta en los presupuestos proyectos que nunca se materializan, como calle Niña de Oro, la Cañada de los Cardos, la Cañada del Lobo o las mejoras de El Pozuelo II", ha finalizado el líder de los socialistas torremolinenses.

VOX SEÑALA QUE LAS CUENTAS SE SUSTENTAN "EN INGRESOS FICTICIOS"

El portavoz del grupo municipal Vox, Francisco Garrido, ha valorado su voto en contra de a los presupuestos municipales, asegurando que "están basados en el engaño y en la doble imposición a los ciudadanos".

"No buscan mejorar Torremolinos, buscan sostener un proyecto político personal. Si de verdad le preocupara al PP los torremolinenses, habrían planificado con sentido común, pero no lo han hecho", ha afirmado Garrido.

Además, el edil de Vox ha mostrado su sorpresa con el diferencial entre la previsión de ingresos y gastos es de solo 300.000 euros, "una circunstancia que se repite en los tres presupuestos presentados en lo que llevamos de legislatura".

"En un presupuesto que se espera que supere los 120 millones un superávit de 300.000 euro representa un margen de error ridículo: solo un 0,27%", ha advertido.

Vox ha pedido que se retiren los presupuestos presentados para 2026 "por su falta de rigor e ínfimo margen de estabilidad del 0,27%; por sustentarse en ingresos ficticios y castigadores como la previsión de cinco millones en multas; y por el flagrante fracaso en la ejecución del presupuesto anterior (solo el 63% ejecutado- lo que demuestra que este equipo de Gobierno no gestiona".

IU-PODEMOS CRITICA EL PRESUPUESTO: "NI UN EURO A VIVIENDA"

El portavoz de IU-Podemos, David Tejeiro, ha criticado duramente que los presupuestos "no contemplen ni uno solo para el principal problema de nuestras vecinas y vecinos: el acceso a la vivienda".

Ha dicho que "Torremolinos es el cuarto municipio de toda Andalucía con mayor número de desahucios. Más que ciudades como Granada, Córdoba, Granada, Algeciras o Jerez. Y el equipo de gobierno de Margarita del Cid no piensa invertir absolutamente nada para paliar la situación".

De "grave insensibilidad social" ha tachado el edil esa omisión. "A lo largo de los últimos años, el PP ha bloqueado las iniciativas que hemos presentado en el Ayuntamiento en el tema de la vivienda", ha criticado.

En consecuencia, IU ha votado en contra de los presupuestos municipales para 2026 y se ha mostrado muy crítico en temas como movilidad, transporte urbano o el "incremento millonario" previsto en multas.