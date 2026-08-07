Torremolinos (Málaga) instala taquillas inteligentes en las playas para guardar pertenencias y cargar el móvil

Torremolinos instala taquillas inteligentes en las playas - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos ha instalado dos módulos taquilleros inteligentes (Smart Beach Lockers) en las playas del municipio, concretamente en la zona de Playamar y en La Carihuela, un sistema que permite guardar pertenencias y cargar dispositivos electrónicos.

Los 'lockers', que permiten su portabilidad según necesidades estacionales o de eventos, cuentan con autonomía energética mediante paneles solares integrados en la cubierta del módulo e incorporan un desfibrilador externo automático y un punto de aviso SOS, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El sistema cuenta con compartimentos de diferentes dimensiones (grandes, para sombrillas o sillas, medianos, para bolsas o toallas, y pequeños, para objetos personales). Este servicio tiene como objetivo ofrecer una experiencia de playa más segura, cómoda y adaptada a las necesidades de los usuarios de las playas de Torremolinos.

Estas taquillas inteligentes cuentan con sistemas de apertura electrónica y funcionan a través de la 'app' móvil Novality con una plataforma web de gestión. Esta actuación permite mejorar la experiencia de los usuarios, incrementar la seguridad en la playa, además de optimizar la gestión pública del espacio, y facilitar la transición del destino hacia un modelo Smart Beach.

Esta iniciativa, que ha contado con una inversión de 62.797,79 euros, impuestos incluidos, está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Torremolinos, Paraíso Inteligente', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next-GenerationEU.