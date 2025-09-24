Torremolinos (Málaga) pone en marcha un asistente virtual, llamado Miguel, que atiende consultas sobre la feria

Asistente virtual que atiende consultas sobre la feria en la 'app' del Ayuntamiento de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La 'app' Torremolinos Despega, plataforma de participación ciudadana, cuenta con un nuevo apartado de chat virtual llamado 'Miguel' que facilita que los interesados puedan consultar todo tipo de cuestiones sobre la feria de Torremolinos (Málaga).

Está en funcionamiento todos los días de feria las 24 horas del día y es multilingüe, han explicado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han indicado que resuelve dudas y preguntas sobre horarios, lugares de celebración o artistas asistentes a cualquier evento de la feria, ya que está conectado en todo momento al programa digital.

Su mayor ventaja, han indicado, es que basta con que el ciudadano acceda a la aplicación y pulse el botón 'Pregunta a Miguel' desde donde podrá obtener toda la información del evento que desee de la programación de feria al instante, de una manera rápida y cómoda.

Con la introducción de la inteligencia artificial, el Ayuntamiento de Torremolinos tiene como objetivo "facilitar la vida al ciudadano y ofrecerle al instante aquello que busca, ampliando así los métodos tradicionales sobre la programación de estas fiestas".

Desde el pasado mes de mayo el Ayuntamiento cuenta con una Delegación de IA aplicada a la administración pública y cuyo objetivo es empezar a incorporar procedimientos a través de la inteligencia que faciliten trámites con el ciudadano y también a nivel interno, medida que contribuye a actuar con más rapidez.