Torremolinos (Málaga) reivindica la cultura como expresión de diversidad y espacio de encuentro y convivencia

Vista de la caravana del Pride en Torremolinos en una edición anterior. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

La ciudad culmina en esta jornada los actos del Pride con una gran caravana de color y la lectura del manifiesto LGTBIQ+

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Torremolinos tiene previsto culminar este sábado por la tarde el Pride 2026 con la manifestación encabezada con el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad'. Un acto festivo y reivindicativo donde este año está prevista la participación de 23 carrozas y 13 asociaciones a las que se suman otras muchas llegadas expresamente desde otros puntos de Andalucía. Además, por quinto año consecutivo, la comitiva contará con una carroza propia del Ayuntamiento de la localidad.

La concentración de los participantes será esta misma tarde a las 17,00 horas en la Plaza Blas Infante, junto al Ayuntamiento de Torremolinos. La manifestación partirá a las 18,00 horas y recorrerá la avenida Rafael Quintana Rosado, calle Europa, avenida Isabel Manoja, calle Pontevedra, avenida Palma de Mallorca, calle Danza Invisible, calle Casablanca, calle Las Mercedes, calle Río Cañoles, calle Marqués de Salamanca, calle de la Cruz y Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

En la explanada del recinto del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, una vez llegue la comitiva, se llevará a cabo la lectura del manifiesto, a cargo de asociaciones del colectivo LGTBIQ+ de Torremolinos.

La noche continuará con las actuaciones estelares de Agoney, Las Jessis y Aiko; los dj's Juandi y Dennis Moore; las actuaciones de Coro Rainbow Voices, Kelly Roller, Protegida Castro y Ángelo Nestore; las Drag Kings Kan Panada y Marcus Massalami; y las Drag Queens Paca Merino, Coral Show, Katrina, Talavera y Dennyx. El espectáculo estará presentado por Pink Chadora e Iván Gelibter.