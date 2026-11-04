Torremolinos se sube a los autobuses de Londres para mostrar su lado más "tremendo" - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) está muy presente estos días en las calles de Londres a través de una campaña promocional que viaja en los icónicos autobuses de la capital británica, en una acción que prevé cerca de tres millones de impactos y que se desarrollará del hasta el 30 de noviembre en dos autobuses.

Una iniciativa enmarcada dentro del desembarco del destino en la fería turística World Travel Market, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La acción, que se establece dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Torremolinos para fidelizar al turista británico, el principal mercado internacional, prevé reforzar la proyección del municipio como un destino con identidad propia en la Costa del Sol a través de su campaña 'Tremendo Torremolinos' que reivindica la identidad y la esencia de la ciudad a través de una mirada humana, auténtica y contemporánea.

Los vinilos en los autobuses de Londres, una de las acciones de marketing exterior de mayor impacto del mundo, cuentan con imágenes de la campaña 'Tremendo Torremolinos' e incluyen, además, un código QR a través del cual se puede acceder directamente al vídeo promocional.

'Tremendo Torremolinos' también está presente estos días en la pantalla digital The Landmark London Bridge, uno de los espacios de promoción más importantes de la capital británica.

Con un spot de 15 segundos, la campaña contempla una estimación de 105.408 impactos publicitarios durante los cuatro días de exhibición, del 2 al 5 de noviembre.

La nueva campaña turística del Origen del Paraíso representa su diversidad, su cultura y su carácter singular, la iniciativa pone en valor sus raíces, su historia y su vida cotidiana, así como su espíritu vanguardista, abierto e integrador. La campaña proyecta la imagen de un Torremolinos genuino, moderno y sorprendente, que mira al futuro sin olvidar de dónde viene.

La World Travel Market de Londres se desarrolla hasta este jueves, 5 de noviembre, y reúne a destinos, empresas, agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, touroperadores y profesionales del turismo para generar negocios, presentar novedades y establecer alianzas comerciales.