La tortuga Yellow de Sea Life culmina un pleno con los aciertos de España en el Mundial - SEA LIFE BENALMÁDENA

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tortuga Yellow, residente de Sea Life Benalmádena (Málaga), ha vuelto a hacer historia al acertar la victoria de España en la final del Mundial de Fútbol, completando la racha de seis predicciones consecutivas que la convierten en todo un fenómeno entre los aficionados al deporte.

Durante el campeonato, Yellow acertó los enfrentamientos de Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y, finalmente, pronosticó el triunfo de España frente a Argentina, consolidando una trayectoria de aciertos que ha despertado un enorme interés.

El impacto de sus predicciones ha ido mucho más allá del ámbito deportivo. Así, según han informado desde el acuario en un comunicado, tal ha sido la confianza que ha generado entre los aficionados que cinco personas han decidido inmortalizar a Yellow con un tatuaje en su brazo, "convirtiendo la silueta de la popular tortuga en un símbolo de buena suerte y un auténtico talismán para los seguidores de la selección española".

Para Sea Life Benalmádena, el éxito de Yellow "ha supuesto una enorme satisfacción y una oportunidad única para acercar el mundo marino al gran público a través de una iniciativa que ha despertado ilusión y expectación durante todo el campeonato".

La directora de Marketing de Sea Life, María Morondo, ha señalado que "ha sido una gran satisfacción comprobar cómo se iban cumpliendo uno tras otro los pronósticos de la tortuga más famosa del mundo. Yellow se ha convertido en un auténtico talismán para miles de aficionados y estamos muy felices de haber compartido con todos ellos esta experiencia tan especial. Queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a la selección española por este triunfo, que sin duda marcará un hito en la historia del deporte y de nuestro país".

Con este pleno de aciertos, han valorado, "Yellow refuerza su condición de icono de Sea Life Benalmádena y demuestra, una vez más, su capacidad para conquistar al público con una combinación de curiosidad, entretenimiento y emoción que ha acompañado a los aficionados durante todo el Mundial".

Por último, Sea Life Benalmádena ha agradecido "el extraordinario seguimiento recibido durante estas semanas" y celebra junto a todos los aficionados este histórico triunfo de la selección española, con Yellow "como una de las protagonistas más inesperadas y queridas de la competición".