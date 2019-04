Un total de 1.191.835 electores están llamados a participar en las elecciones generales en Málaga

Publicado 24/04/2019 12:32:47 CET

Más de 3.300 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías locales velarán por la seguridad durante la jornada

Un total de 1.191.835 electores podrán participar en la provincia de Málaga en las elecciones generales convocadas para el próximo domingo, día 28 de abril, de los que 8.000 se han incorporado al censo desde los últimos comicios autonómicos del pasado 2 de diciembre y tendrán derecho al voto por primera vez.

En estas elecciones concurren en la provincia de Málaga once candidaturas para el Congreso y diez para el Senado. En las últimas generales (junio 2016) se presentaron once y nueve listas, respectivamente. Los votantes de la provincia de Málaga eligen a once diputados nacionales y a cuatro senadores.

Por otro lado, un total de 39.345 electores de la provincia de Málaga han solicitado el voto por correo, lo que representa un aumento del 7,9 por ciento respecto a los últimos comicios generales (36.463), según ha explicado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, que ha presentado este miércoles el dispositivo de organización y seguridad para el 28 de abril acompañada del secretario general de la Subdelegación, Juan Pedro Carnero.

De ese total de 39.345 solicitudes, 34.120 corresponden a empadronados en la provincia residentes en España, 4.692 a personas que viven en el extranjero y 533 son de malagueños que se encuentran temporamente en el extranjero.

Además, 13 personas ciegas han solicitado ejercer su derecho al voto mediante el sistema Braille, por lo que se les ha remitido el 'kit' necesario. En la provincia de Málaga hay un total de 2.782 personas que tenían vetado su derecho al voto por estar incapacitadas judicialmente y que podrán votar por primera vez en estas elecciones generales tras la modificación de la Ley Electoral aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados.

SEGURIDAD

La seguridad en el desarrollo de la jornada electoral estará cubierta por un total de 3.391 efectivos. De ellos, 1.730 son agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 1.431 de la Guardia Civil y 230 de las policías locales. Los efectivos de este operativo para la jornada electoral, que culmina el plan de seguridad que se ha desarrollado durante toda la campaña, estarán distribuidos en los 618 colegios electorales de la provincia.

El presupuesto electoral en la provincia para esta cita con las urnas asciende a 1.176.613 euros, han detallado. La subdelegada del Gobierno ha mostrado su confianza en que la jornada electoral discurra sin incidencias y ha destacado la gran presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar un ambiente de normalidad el próximo 28 de abril.

De igual modo, Gámez también ha agradecido la colaboración de los 4.980 malagueños que han sido elegidos para formar parte de las mesas electorales, ya que las votaciones no serían posibles sin su ayuda.

Por otro lado, han recordado que está a disposición de todos los usuarios de Internet y en ella se pueden consultar todos los datos del proceso electoral. El día 28 se podrá encontrar en la mencionada página un enlace que permitirá acceder a la información sobre avances de participación y los resultados provisionales en tiempo real. En concreto, se puede consultar en dirección web https://www.generales2019.infoelecciones.es/

DATOS

Asimismo, el proceso de recopilación y remisión de los datos electorales se realizará mediante tabletas. Un representante de la Administración los enviará directamente desde cada colegio electoral hasta el Centro de Recogida de Información (CRI) en Madrid.

En la provincia de Málaga se han repartido en total 630 dispositivos: 220 en la capital y 410 en el resto de municipios. 36 corresponden a Marbella; 35 a Vélez-Málaga; 23 a Estepona; 22 a Fuengirola; 21 tanto a Mijas como a Antequera; 19 a Ronda y a Benalmádena; 18 a Rincón de la Victoria; 16 a Torremolinos; 15 a Alhaurín de la Torre; nueve a Alhaurín el Grande, a Nerja, a Álora y a Coín; ocho a Torrox, a Archidona y a Cártama; cinco a Campillos y cuatro a Algarrobo, Manilva y Pizarra. Las tabletas restantes están repartidas en el resto de localidades de la provincia.

A cargo de estos dispositivos estará un representante de la Administración, que enviará información en cuatro ocasiones a lo largo de la jornada: de la apertura de las urnas; de los avances de participación, a las 14.00 y a las 18.00 horas; y del escrutinio final.

Durante toda la jornada electoral habrá un módulo de incidencias preparado en la Subdelegación del Gobierno de Málaga para solucionar cualquier problema que se pudiera producir en cuanto a medios materiales.