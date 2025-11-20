Un total de 25 profesionales participan en el Curso de Formador en Vinos de Málaga del Consejo Regulador

Las sesiones teóricas se han desarrollado en el Museo del Vino Málaga, sede del Consejo Regulador, mientras que las actividades prácticas han incluido visitas a viñedos, bodegas y zonas de producción en la Axarquía, Zona Norte y Montes de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El Curso de Formador Homologado en Vinos Málaga ha celebrado su sexta edición del 17 al 19 de noviembre, lo que lo consolida como una de las citas formativas más relevantes del panorama vitivinícola nacional. Organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y apoyo de la Diputación provincial, el curso ha reunido a 25 profesionales del sector seleccionados entre más de 100 solicitudes recibidas, un dato que refleja el creciente interés y prestigio de esta iniciativa dentro y fuera de España.

Así, este pasado miércoles, 19 de noviembre, ha tenido lugar la entrega de diplomas acreditativos, en el hotel Vincci Posada del Patio, con la participación del vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo, junto al presidente del Consejo Regulador, Juan Francisco Vallejos Matas.

Las sesiones teóricas se han desarrollado en el Museo del Vino Málaga, sede del Consejo Regulador, mientras que las actividades prácticas han incluido visitas a viñedos, bodegas y zonas de producción en la Axarquía, Zona Norte y Montes de Málaga. Además, los asistentes han catado más de 60 vinos con D.O. Málaga y Sierras de Málaga y han conocido de primera mano la elaboración de las pasas de Málaga con Denominación de Origen, dentro del territorio declarado por la Unesco como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam).

Los participantes proceden de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Tenerife y Alemania, lo que pone de manifiesto el carácter nacional e internacional del curso y su capacidad para atraer talento y profesionales del vino de distintas regiones.

Con esta sexta edición, el Aula de Formación del Consejo Regulador refuerza su compromiso con la formación especializada y la promoción de los vinos malagueños, sumando ya más de un centenar de formadores homologados que se convierten en embajadores de la cultura vitivinícola de Málaga.

El VI Curso de Formador Homologado en Vinos Málaga cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, dentro del convenio de apoyo a la formación y promoción del sector vitivinícola, y con la colaboración de Winterhalter Ibérica, empresa líder en sistemas de lavado industrial, quienes también acompañaron al Consejo Regulador ayer en la entrega de diplomas acreditativos que tuvo lugar tras superar los candidatos el examen final acreditativo.