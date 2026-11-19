Imagen del Proyecto ganador Open Call for Deep Tech Startups 2026. - TRANSFIERE 2027

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, mantiene abierta hasta el próximo 2 de diciembre la convocatoria de la VII Open Call for Deep Tech Startups, dirigida a empresas emergentes que desarrollen soluciones basadas en conocimiento científico y tecnologías avanzadas y que busquen inversión para impulsar su crecimiento. La iniciativa cuenta con la colaboración de Enterprise Europe Network (EEN).

Según ha informado la entidad en una nota, la convocatoria pretende acercar los avances científicos y tecnológicos al mercado, favorecer el desarrollo de startups innovadoras y facilitar su conexión con inversores, empresas y entidades del ecosistema de I+D+i, con el objetivo de convertir el conocimiento en aplicaciones reales que respondan a retos sociales, económicos, industriales y medioambientales.

Podrán participar startups que estén buscando financiación y que tengan un máximo de cinco años desde su inscripción en el Registro Mercantil, un límite que se amplía a siete años para empresas de los sectores de biotecnología, energía, industria y otros ámbitos estratégicos. La participación es gratuita y las solicitudes se formalizan a través de la web oficial de Transfiere.

Además, la organización ha detallado que el proceso de selección se desarrollará en dos fases. El comité evaluador elegirá inicialmente diez startups, que presentarán sus proyectos en una sesión online el 27 de enero de 2027. De estas, cinco pasarán a la final y defenderán sus propuestas durante Transfiere 2027, ante inversores, business angels, representantes empresariales y especialistas en tecnologías deep tech. El foro se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), del Ayuntamiento de Málaga.

La startup ganadora recibirá el Premio Transfiere a la Mejor Startup Deep Tech, dotado con 1.000 euros, y contará con una participación destacada en la edición de 2028, que incluirá presencia en la zona expositiva, acceso a la agenda de networking y una intervención en el programa de contenidos.

E ntre los criterios de valoración figuran el grado de desarrollo científico y tecnológico de las soluciones, su viabilidad comercial, escalabilidad y potencial de impacto social y medioambiental, así como la experiencia y adecuación de los equipos promotores. También se tendrá en cuenta la vinculación de los proyectos con universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y otras entidades generadoras de conocimiento, para favorecer la transferencia tecnológica.

AMPLIO COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador está integrado por representantes de entidades vinculadas a la inversión, el emprendimiento y la innovación, entre ellas la Asociación Andaluza Business Angels Network (AABAN), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Ayming, Bullnet Capital, Clave Mayor, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Deloitte, ENISA, Enterprise Europe Network-Andalucía Trade, Finnova, Finnovating, Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Fundación CSIC), Fundación Unicaja, Indraventures, LINK by UMA-ATECH, Polo Nacional de Contenidos Digitales, Solvere Capital, SPAINCAP y Tecnalia Ventures.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FYCMA asume la dirección ejecutiva del foro.

Además, la Comunidad de Madrid, la Fundación para el Conocimiento madri+d, Mecides, Red.es y la Universidad de Málaga participan como silver partners. La información sobre la convocatoria y el evento está disponible en la web de Transfiere y en sus perfiles de Facebook, X y LinkedIn.