Transfiere arranca con un llamamiento conjunto a impulsar la innovación como palanca de liderazgo tecnológico

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha abierto las puertas de una de sus ediciones más emblemáticas con motivo de la celebración de su XV aniversario. Administraciones públicas, empresas, universidades y centros de investigación han coincidido en subrayar la necesidad de reforzar la cooperación en I+D+i y avanzar hacia un modelo sólido de colaboración que consolide la innovación como motor de competitividad, transformación y liderazgo tecnológico.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; el embajador de la República de Corea en el Reino de España, Soosuk Lim; el presidente del Comité Organizador de Transfiere, Felipe Romera, y el presidente de CRUE I+D+i, Julián Garde, han participado este martes en la inauguración.

El acto inaugural ha incluido un discurso conmemorativo a cargo de María Luisa Castaño, asesora, consejera y mentora científica, y miembro del equipo fundador de Transfiere desde sus comienzos, quien ha reflejado el valor del evento como plataforma para la puesta en común de proyectos, ideas y conocimiento que permiten impulsar el ecosistema nacional del I+D+i y su convergencia en el mercado global.

Esta primera jornada ha acogido la destacada participación de los grandes protagonistas internacionales del foro, por un lado, la República de Corea como país invitado, que ha recalcado la capacidad de Transfiere para promover la cooperación efectiva entre centros de investigación, empresas, universidades y el sector público, generando entornos propicios para la transferencia de conocimiento y la innovación compartida.

Por otro lado, la Universidad de Hanbat (HBNU), ubicada en Daejeon y fundada en 1927, ha intervenido como institución académica invitada en el Research Center, aportando su experiencia como referente en colaboración industria-academia. El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la HBNU, Min- Wook Oh, ha presentado un modelo avanzado que integra investigación académica de vanguardia con aplicaciones industriales prácticas.

La jornada inaugural también ha acogido el III Global Innopolis Forum (GINI), espacio de diálogo estratégico en el que Málaga ha compartido escenario con ciudades innovadoras de referencia internacional.

Este encuentro ha permitido analizar las principales tendencias globales en ciencia y tecnología avanzada, así como intercambiar experiencias en materia de políticas públicas de innovación y desarrollo de ecosistemas urbanos basados en el conocimiento.

El fforo ha incidido en el posicionamiento de Málaga como nodo estratégico de innovación y transferencia de conocimiento en el sur de Europa, consolidando su papel como ciudad anfitriona de un encuentro que, tras su primera edición celebrada en la República de Corea en 2023, continúa fortaleciendo una red global de cooperación entre territorios altamente especializados en I+D+i.

El espacio Ágora ha albergado sesiones centradas en empresa, financiación e innovación, entre ellas la intervención del regional managing director de IMEC España, Karel Van Gils. Asimismo, se ha celebrado una mesa sobre los principales cambios del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y su impacto en las regiones europeas, con la participación de representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno Vasco, Eurada y Zabala Innovation.

Se ha abordado la innovación en tecnologías duales, poniendo el foco en las oportunidades empresariales derivadas de la colaboración con centros tecnológicos para el desarrollo de soluciones con aplicación civil y de defensa, en un contexto marcado por el refuerzo de la soberanía tecnológica.

Y se ha celebrado un debate sobre la Estrategia Nacional Deep Tech con la Agencia Estatal de Investigación, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Generalitat de Catalunya.

El Science Room ha iniciado su programación con una intervención del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas sobre soberanía tecnológica y sostenibilidad energética. Y se ha desarrollado una mesa dedicada a la Compra Pública de Innovación, en la que han participado responsables institucionales de ámbito estatal, autonómico y local.

Entre los ponentes han figurado también el Instituto de Salud Carlos III, el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, la Fundación Cotec, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) e instituciones vinculadas al Perte para la Salud de Vanguardia.

Además, el Innovation Room ha abordado la colaboración público-privada en parques científicos, con Málaga Tech Park junto a sus homólogos de Gijón y Tenerife, además de la Universidad Carlos III de Madrid y Fundecyt-Pctex. Asimismo, se han tratado los retos y oportunidades de la IA aplicada, y se ha celebrado una mesa sobre el papel de las empresas de telecomunicaciones.

Finalmente, el área Andalucía Knowledge ha recorrido experiencias de universidades andaluzas en transición verde, energía y sostenibilidad, y la presentación de proyectos en Agrotech y digitalización de riesgos laborales.

La jornada ha incluido la exposición del papel de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía, una nueva visión del emprendimiento andaluz liderada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, la presentación de la nueva Junta Directiva del Smart City Clúster y un taller sobre oportunidades de financiación en Horizonte Europa para proyectos vinculados a cultura, innovación y competitividad.

De cara a la jornada del miércoles, el Ágora acogerá paneles como el que ofrecerá FI Group sobre seguridad jurídica y agilidad fiscal; Innvierte acogerá sesiones de colaboración público-privada en 'deeptech' y transferencia tecnológica, mientras que Canarias ofrecerá una mesa sobre 'venture buiding'.

Además, el panel 'Plan Complementario de Transferencia de Conocimiento. Presente y futuro', estará liderado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Este espacio acogerá también la VI Open Call for Deep Tech Startups, coordinada por la Enterprise Europe Network (EEN).

En la Science Room, destaca el panel promovido por Ejaso sobre los investigadores públicos en la creación de Empresas Basadas en Conocimiento (EBC) y la compatibilidad con sus funciones académicas o la intervención de la Consejería de Universidadde la Junta de Andalucía sobre el I+D+i en la región.

En el Innovation Room participará la delegación de Corea, que ofrecerá una ponencia sobre las claves de su ecosistema innovador, basado en la cooperación entre la universidad y la industria, junto al papel de los centros regionales de innovación.

Por su parte, el Research Center ofrecerá un espacio para la reflexión sobre patentes, propiedad industrial, ciencia abierta y nuevas sesiones de 'Elevator Pitchs'.

Andalucía Knowledge acogerá una mesa en la que participarán el Hospital Regional Universitario, el Virgen de la Victoria de Málaga y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.