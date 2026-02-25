Transfiere expande su dimensión internacional con República de Corea como ejemplo de ecosistema innovador

Transfiere 2026 - FYCMA

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha desplegado su dimensión internacional en la segunda jornada de celebración de su decimoquinta edición, reforzado como el epicentro de transferencia de conocimiento y cooperación científica a nivel global. Uno de los puntos fuertes ha estado a cargo de la delegación de la República de Corea, que ha intervenido como país invitado y como ejemplo de ecosistema innovador y colaboración universidad-industria.

El Innovation Room ha acogido la ponencia 'Del laboratorio al mercado global: el motor de la innovación en Corea', en el que el país asiático ha defendido que la competencia en innovación responde a un ecosistema interconectado en el que cooperan institutos de investigación, universidades, industria y hubs regionales.

Así, han destacado que la presencia de la República de Corea ha reforzado los lazos bilaterales entre este país y el ecosistema nacional de innovación español en cuanto a desarrollo científico y tecnológico, así como el interés común por impulsar proyectos colaborativos en ámbitos estratégicos.

VI OPEN CALL FOR DEEP TECH STARTUPS

En esta segunda jornada de Transfiere 2026, la inversión, la colaboración público-privada, la soberanía tecnológica, y la transferencia de conocimiento han sido temáticas clave en el espacio Ágora.

Entre las sesiones más destacadas, se ha debatido sobre seguridad jurídica y agilidad fiscal para impulsar la innovación de la mano de FI Group,mientras que Innvierte ha impulsado una reflexión sobre la colaboración público-privada y la soberanía tecnológica a través del deeptech.

Por su parte, la comunidad autónoma de Canarias ha coordinado una mesa sobre venture buiding, mientras que el talento en I+D+i ha sido el tema a analizar por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Este espacio ha acogido también el panel 'Plan Complementario de Transferencia de Conocimiento. Presente y Futuro', en el que han intervenido la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera Mendoza; el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto Cobos Pérez; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García Martín; la directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, María del Mar Paños de Arriba; la directora gerente de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Rosario Serrano Vargas, y el subdirector general de Transferencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Fernando Mérida Martín.

Por último, se han presentado los cinco finalistas de la VI Open Call for Deep Tech Startups, coordinada por la Enterprise Europe Network (EEN), una convocatoria que premia y visibiliza los proyectos innovadores más disruptivos. Altum Sequencing, Calpech, Deep Detection, Orbital Boost Aerospace y PhotoKrete aspiran a convertirse este jueves, último día de Transfiere, en el mejor proyecto emergente, entre otros factores, por su viabilidad en el mercado, su escalabilidad, así como por su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Por otro lado, el Science Room ha acogido una mesa sobre tecnologías duales con aplicación civil y militar. El Gobierno de Navarra ha analizado la apuesta por la Biología Sintética mientras que Ejaso ha traído a debate la participación de los investigadores públicos en las Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC).

La Compra Pública de Innovación (CPI) ha sido otra de las temáticas de la jornada, sobre la que han debatido responsables institucionales de ámbito estatal, autonómico y local.

La programación del Innovation Room ha proseguido con paneles sobre la creación de consorcios, los fondos para seguridad y defensa o los sandboxes regulatorios, junto a la presentación de iniciativas concretas como la plataforma tecnológica española de tecnologías disruptivas (Disruptive) promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

En el Research Center se ha reflexionado sobre patentes, propiedad industrial y ciencia abierta y se han ofrecido nuevas sesiones de 'Elevator Pitchs' con los prototipos más novedosos en ámbitos clave como la Smart Health, la IA o el Big Data.

Por último, en el área Andalucía Knowledge se han destacado propuestas de Innovación en medicina de precisión en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), mesa en la que han participado el Hospital Regional Universitario, el Virgen de la Victoria de Málaga y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

Además, se han presentado casos reales y claves prácticas para la transferencia en tecnología. Este espacio ha concluido con estrategias para impulsar las spin offs en Andalucía, la clausura del Plan Complementario de Thinkinazul Andalucía y el taller 'Prompting avanzado: usa la fuerza (de la IA)'.

EMPRENDIMIENTO Y DIVULGACIÓN

Transfiere cerrará las puertas de su decimoquinta edición el jueves, aunque los espacios Ágora, Science Room, Innovation Room, Research Center y Andalucía Knowledge continuarán adentrándose, a través de sus paneles de expertos, en las principales claves sobre emprendimiento, comunicación y divulgación de la innovación, Inteligencia Artificial o computación cuántica durante toda la mañana.

En el Ágora, se explicarán los principales ecosistemas deeptech en España en un panel compuesto por ponentes procedentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el European Investment Fund (EIF), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, RCD y Amadix.

Otra mesa de expertos sobre emprendimiento y talento explorará cómo los territorios están impulsando ecosistemas emprendedores sostenibles, basados en sus fortalezas locales y recursos. También sobre el presente y futuro de la comunicación y divulgación sobre innovación se debatirá en este espacio, que, por último, acogerá la entrega de los premios VI Open Call For Deep Tech Startups, III Premio Empresa Innovadora 'Transfiere Tracciona' y XI Premio De Periodismo 'Foro Transfiere'.

El Science Room comenzará con un análisis sobre cómo la IA impulsa la innovación y el papel de la transferencia de conocimiento entre la investigación pública y el tejido productivo.

Tras este panel, representantes de clústeres estratégicos presentarán casos de éxito reales en los que, junto a la colaboración universitaria, se ha impulsado la transferencia de conocimiento, la innovación aplicada y la competitividad empresarial. En este espacio también se presentarán proyectos del Ayuntamiento de Málaga.

La programación proseguirá en el Innovation Room con los desafíos de la computación cuántica, de la mano de Telefónica, que se dará cita con expertos de la Universidad de Granada, QCentroid Labs, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) para abordar los avances en tecnologías cuánticas aplicadas a la computación, la comunicación y la simulación y su impacto.

Por último, en el Research Center continuarán los Elevator Pitch, con presentación de prototipos y proyectos de investigación internacionales en tecnologías disruptivas y Smart Health.

Además de 'Del post-it al mercado', mesa orientada a estrategias integradas de innovación, propiedad industrial y financiación pública para startups. Mientras que en el Andalucía Knowledge, se presentará el Foro Internacional de Tecnologías de Uso dual y se explorará la movilidad aérea no tripulada a través del ecosistema del Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM), de la Universidad de Sevilla.