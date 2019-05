Trece alcaldes del PA concurrirán a las municipales del 26M bajo otras siglas, uno con Cs, mientras dos no se presentan

Publicado 08/05/2019 11:40:36 CET

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 alcaldes de los 15 que el extinto Partido Andalucista (PA) ha tenido en el presente mandato municipal (2015-2019) concurrirán como cabezas de lista en las elecciones locales del 26 de mayo bajo otras siglas, uno de los cuales lo hará con Ciudadanos, mientras que otros dos no se presentan como candidatos a repetir cargo.

Así se lo han transmitido a Europa Press los ayuntamientos en los que estos regidores gobiernan. En concreto, siete van con Andalucía Por Sí (AxSí) y corresponden a un alcalde en la provincia de Sevilla (Coria del Río), otro en Córdoba (Palenciana), tres en Cádiz (Barbate, Setenil de las Bodegas y Villamartín) y dos en Jaén (Torreblascopedro e Higuera de Calatrava).

Los cinco restantes concurren con marca propia y se tratan de los de los municipios sevillanos de Tocina y Los Rosales, Pruna, La Campana y Alanís, y el de la pequeña localidad malagueña de Montecorto. El de Arjonilla (Jaén) es el que intentará mantener el Gobierno local representando a Cs.

Revalidar su mandato es algo que no hará el alcalde de Los Barrios (Cádiz), Jorge Romero, de 43 años, quien ha decidido no repetir tras haber gobernado el municipio durante ocho años. No obstante, irá como número dos de la marca Los Barrios 100x100, partido nuevo surgido tras la desaparición del Partido Andalucista, el cual ha regido la localidad con once de 21 concejales esta última legislatura.

El decimoquinto regidor del PA en la comunidad autónoma se trata del de Vera (Almería), Félix López, quien se retira de la política tras 12 años como concejal y otros 20 como alcalde para dedicarse a su "gran proyecto" en la vida, "la familia y los amigos". La última legislatura ha gobernado con siete ediles y el apoyo de los dos del PSOE en el Consistorio frente a los ocho del PP.

Estos cambios en las agrupaciones locales del extinto Partido Andalucista se producen tras la disolución aprobada el 12 de septiembre de 2015 en el XVII Congreso extraordinario de esta formación, decisión tomada tras el claro retroceso electoral y de representación institucional en las sucesivas elecciones autonómicas y generales.

SEVILLA

Así las cosas, el regidor de Coria del Río, Modesto González (AxSí), de 44 años, es el único de la provincia de Sevilla que se ha integrado en las filas de Andalucía Por Sí, cuyas siglas representará para reeditar la mayoría absoluta de 12 concejales sobre un total de 21 con la que gobierna en este mandato, después que llegara a la Alcaldía en 2013 mediante una moción de censura.

El alcalde de Tocina y Los Rosales, Francisco Calvo (Andalucistas Tocina y Los Rosales, ATR), de 45 años, intentará ahora encadenar su tercer mandato con marca independiente. Actualmente, gobierna con mayoría absoluta de diez ediles de un total de 13 y previamente lo hizo con mayoría simple.

Lo propio hará la de Alanís, Eva Cristina Ruiz (Por Alanís), de 46 años, quien ha regido el municipio con seis concejales de un total de ocho desde agosto de 2016, tras la renuncia definitiva a la Alcaldía a consecuencia de una enfermedad del entonces alcalde, Cecilio Fuentes.

En La Campana gobierna actualmente Manuel Fernández Oviedo (Juntos X La Campana), de 44 años, quien se presenta ahora con marca propia para mantener o mejorar los resultados del presente y, por el momento, su primer mandato, en el que tiene siete ediles de un total de 13.

Por último, en Pruna, Francisco López (Juntos Por Pruna, JxP), de 45 años, buscará encadenar su segundo mandato también con una formación independiente, después de haber regido el municipio con siete concejales de un total de 13.

CÁDIZ Y CÓRDOBA

Aparte del ya explicado caso del alcalde de Los Barrios, en la provincia de Cádiz hay otros tres regidores que sí optan a repetir mandato y que se integran en las filas de AxSí.

Estos son el de Barbate, Manuel Molina, quien gobierna actualmente con seis ediles en un Pleno con 21; el de Setenil de las Bodegas, Rafael Vargas, quien ha afrontado esta legislatura su primer mandato con nueve concejales de 12, y el de Villamartín, Juan Luis Morales, quien lleva ya al frente del Ayuntamiento dos legislaturas, la última con diez ediles de 17.

También se integra en AxSí el alcalde de Palenciana (Córdoba), José Gámez Gómez, de 66 años, quien esta legislatura ha completado su primer mandato durante el cual ha regido el municipio con cuatro concejales de un total de nueve, contando con el apoyo del concejal del PP en el Consistorio.

JAÉN Y MÁLAGA

En Málaga, el actual alcalde de Montecorto, Miguel Ayala (Más Montecorto), de 45 años, ha optado por hacer una agrupación de electores, de forma que intentará revalidar con una formación independiente su actual Gobierno de cuatro concejales sobre un total de siete y encadenar la que sería su segunda legislatura.

Por último, en la provincia de Jaén, el alcalde de Arjonilla, Miguel Ángel Carmona (Cs), protagoniza el único caso de regidores del PA que se integran en un partido que no sea AxSí, tras haber gobernado el mandato que termina con ocho ediles de once.

Representar al nuevo partido de corte andalucista es algo que sí harán los alcaldes de Torreblascopedro e Higuera de Calatrava, Juan María Ruiz y Juan de Dios Ortega, respectivamente. El primero ha gobernado esta última legislatura con ocho concejales de once y el segundo con tres de siete.