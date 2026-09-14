Tres detenidos por cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nao2026', ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo, elaboración y tráfico de drogas, así como de un delito de defraudación de fluido eléctrico en un chalet de Alhaurín de la Torre (Málaga).

La investigación se inició tras detectarse en el inmueble donde residían los detenidos, un fuerte olor a marihuana, así como la existencia de grandes sistemas de climatización y ventilación y un consumo eléctrico inusualmente elevado, han informado desde el instituto armado en una nota.

Los agentes determinaron que los sospechosos se desplazaban de forma continua por diversas provincias españolas en vehículos de alquiler. Así, han señalado que cambiaban de automóvil de forma constante y en plazos muy breves para evitar ser detectados, además de que realizaban frecuentes viajes internacionales a destinos como el Reino Unido y Dubái.

Tras obtener la pertinente autorización judicial para el registro de la vivienda, los investigadores descubrieron que los implicados habían transformado el sótano del inmueble en una compleja plantación indoor.

Según han señalado, la instalación contaba con un equipamiento profesional de ventilación, climatización, deshumidificadores y transformadores de potencia, además de potentes focos LED y sistemas de riego automatizados diseñados para maximizar el rendimiento del cultivo.

Para abastecer el elevado consumo energético que requería el cultivo, los detenidos habían realizado una acometida ilegal a la red eléctrica pública.

En el operativo se han intervenido unas 3000 plantas de marihuana, 70 kilogramos entre cogollos y polen de hachís listos para su distribución, grandes cantidades de sustancias anabolizantes y dinero en efectivo.

Una vez puestos a disposición del Juzgado de guardia de Málaga, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para los tres detenidos.