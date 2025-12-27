Tres personas atropelladas tras un accidente con tres vehículos implicados en Málaga capital

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres peatones han resultados heridos este sábado tras ser atropellados en un accidente en Málaga capital en el que se han visto implicados tres vehículos.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de un accidente en la Alameda de Colón, en Málaga capital. Al parecer, según los alertantes, se había producido el accidente y, tras el mismo, tuvo lugar el atropello a varias personas.

Según han indicado fuentes municipales, los efectivos de Policía Local han intervenido en un accidente entre dos vehículos en la Alameda de Colón, en el que se ha visto implicado un tercer coche, y en el que han resultado heridos tres peatones, que han sido atendidos y trasladados a un centro hospitalario por los servicios sanitarios del 061.

De las causas del accidente se ha hecho cargo el grupo de Accidentes y Atestados de la Policía. De igual modo, al lugar han acudido efectivos de los bomberos. En concreto, dotaciones de bomberos del parque de Martiricos, que han realizado labores de prevención.