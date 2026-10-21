Turismo Costa del Sol acerca su oferta a las agencias de viajes gallegas en unas nuevas jornadas profesionales - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en las jornadas profesionales organizadas por Turismo Andaluz en Galicia, una acción dirigida específicamente a agencias de viajes mayoristas y minoristas con el propósito de acercarles la oferta turística andaluza y favorecer su comercialización.

El encuentro ha permitido a los intermediarios turísticos ampliar y actualizar su conocimiento del destino de la mano de empresarios andaluces e instituciones turísticas provinciales y locales, facilitando un intercambio directo con quienes forman parte de la oferta, han indicado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La acción ha tenido un marcado carácter enfocado al networking con profesionales. En cada una de las ciudades visitadas se celebrará un taller de trabajo, seguido de una presentación del destino Andalucía y de un cóctel-cena que ha permitido continuar el contacto profesional en un formato más distendido.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha explicado que "las agencias siguen desempeñando un papel muy importante a la hora de orientar al viajero y convertir el interés por un destino en una reserva".

"Por eso es fundamental facilitarles información actualizada y, sobre todo, ponerlas en contacto con las empresas que pueden ofrecerles productos concretos para sus clientes", ha añadido.

Las jornadas han perseguido mejorar el posicionamiento de Andalucía dentro del mercado nacional y aumentar las posibilidades de negocio para el tejido turístico. La participación empresarial ha permitido que las pymes puedan presentar directamente su oferta ante agencias que posteriormente pueden incorporarla a sus canales de comercialización.

Para la Costa del Sol, esta acción ha supuesto además una oportunidad para mantener su presencia en el mercado nacional y acercar a los intermediarios gallegos la diversidad de propuestas disponibles en la provincia.

González ha incidido en "la dimensión empresarial de estas jornadas" y ha señalado que "la promoción tiene que ir acompañada de comercialización. Cuando conseguimos sentar a nuestras empresas frente a los profesionales que venden viajes estamos facilitando que se generen relaciones que pueden traducirse posteriormente en negocio para el destino".

Los talleres profesionales y las presentaciones han permitido así combinar el conocimiento de la oferta con el establecimiento de relaciones comerciales. Una fórmula con la que Turismo Costa del Sol busca seguir acercando sus productos al canal profesional nacional y facilitar nuevas posibilidades de comercialización para las empresas turísticas de la provincia.