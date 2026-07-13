Turismo Costa del Sol acerca su oferta en España con unas jornadas profesionales celebradas en Bilbao, San Sebastián y Santander con mas de 200 profesionales - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha concluido una nueva edición de las jornadas profesionales 'Costa del Sol en España', una acción promocional desarrollada junto a W2M en las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Santander.

El roadshow estuvo dirigido a agentes de viaje especializados en el segmento vacacional y tuvo como objetivo estimular la llegada de turistas nacionales a la provincia de Málaga de cara a la temporada estival, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La primera cita tuvo lugar en la Torre Iberdrola de Bilbao, mientras que la segunda se celebró en el hotel Catalonia Donosti de San Sebastián. El recorrido finalizó en el Gran Casino Sardinero de Santander, completando tres encuentros que permitieron acercar la oferta turística de la Costa del Sol a profesionales de algunos de los principales mercados emisores nacionales.

Cerca de 200 agentes de viaje participaron en el conjunto de las jornadas, que combinaron espacios de presentación, networking y experiencias diseñadas para mostrar los principales atractivos del destino.

Los encuentros facilitaron el contacto directo entre los profesionales asistentes y las empresas y entidades participantes, favoreciendo el intercambio de información y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado "la importancia del mercado nacional dentro de la estrategia promocional del destino".

"España sigue siendo uno de los mercados prioritarios para la Costa del Sol y estas acciones nos permiten mantener una relación directa con los agentes de viaje que desempeñan un papel fundamental en la comercialización de nuestros productos turísticos", ha añadido.

Las jornadas contaron con la participación activa de los ayuntamientos de Torremolinos, Manilva, Antequera y Ronda, que tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas turísticas a los profesionales asistentes. Junto a ellos participaron empresas hoteleras y turísticas como Sercotel Hotel Group, Catalonia Hotels, Best Hotels, Spirit Benalmádena Hotel, Ikos Andalusia, Ona Hotels y Holiday World Resort.

La oferta presentada permitió mostrar la diversidad de recursos que ofrece la provincia, desde el turismo de sol y playa hasta propuestas vinculadas al patrimonio cultural, la gastronomía, el interior o las experiencias premium. Esta variedad fue uno de los aspectos más valorados por los asistentes durante los encuentros profesionales.

La acción incorporó además una experiencia sensorial orientada a acercar algunos de los productos más representativos de la provincia. Participaron La Almazara, ibéricos LanGenal, bodegas Vetas, bodegas Dimobe y Maychoco, contribuyendo a mostrar la riqueza gastronómica y agroalimentaria vinculada a la marca Costa del Sol.

"El turista nacional continúa mostrando interés por destinos que combinan calidad, diversidad y experiencias auténticas", ha incididoy ha explicado la posibilidad de presentar conjuntamente destinos, empresas y productos locales permite transmitir una imagen más completa y diferencial de la provincia.