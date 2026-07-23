Turismo Costa del Sol acerca su oferta MICE del destino a organizadores de eventos de empresas líderes de Barcelona - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol, a través del Convention Bureau Costa del Sol-Málaga, ha organizado junto al Málaga Convention Bureau y la Event Managers Association Spain (EMA) un encuentro profesional dirigido a responsables de la organización de eventos corporativos de algunas de las principales empresas de Barcelona.

La iniciativa ha permitido presentar la oferta del destino a un perfil estratégico dentro del segmento MICE, integrado por profesionales que planifican reuniones, convenciones e incentivos para grandes compañías.

La acción se ha desarrollado en un formato experiencial que ha combinado una cena de networking en el restaurante Cinc Sentits con un espacio para el intercambio de ideas y el conocimiento mutuo entre los asistentes. En total, han participado diez event managers pertenecientes a empresas de sectores como el farmacéutico, tecnológico, industrial, banca, industria audiovisual y nuevas tecnologías.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha incidido en que "queremos seguir fortaleciendo nuestra relación con quienes toman las decisiones sobre la organización de eventos dentro de las empresas. Este tipo de acciones nos permite presentar la Costa del Sol en un entorno cercano y, al mismo tiempo, conocer cómo está evolucionando la demanda del mercado corporativo".

Más allá de la promoción del destino, el encuentro ha servido para intercambiar impresiones sobre la evolución del sector y conocer las tendencias que marcarán la planificación de reuniones, convenciones e incentivos durante los próximos años.

La presencia de responsables de eventos de diferentes ámbitos empresariales ha permitido obtener una visión amplia sobre las necesidades y prioridades de un segmento en constante transformación.

Durante la velada, los asistentes han podido conocer la oferta de la Costa del Sol para el turismo de reuniones, poniendo el foco en la diversidad de espacios, la capacidad organizativa del destino y las experiencias complementarias que pueden incorporarse a los programas de incentivos y eventos corporativos.

González ha incidido en que "escuchar a los organizadores de eventos resulta tan importante como presentarles nuestra oferta. Conocer sus previsiones y las tendencias que están definiendo el sector nos ayuda a adaptar nuestra propuesta y responder mejor a las necesidades de las empresas".

La colaboración con la Event Managers Association Spain ha permitido reunir a un perfil de asistentes altamente especializado y con capacidad de decisión en la elección de destinos para la celebración de eventos corporativos. Este contacto directo facilita la creación de nuevas oportunidades de colaboración y contribuye a reforzar la presencia de la Costa del Sol en el mercado nacional.

Por último, han valorado que, con esta iniciativa, el Convention Bureau Costa del Sol-Málaga "continúa desarrollando acciones de promoción segmentadas dirigidas a profesionales con capacidad de prescripción, apostando por formatos que favorecen el intercambio de experiencias y la generación de relaciones comerciales de largo recorrido dentro de la industria de reuniones, convenciones e incentivos".