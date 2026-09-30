Turismo Costa del Sol lanza una campaña que reivindica el papel de los chiringuitos en la identidad de la provincia

Presentación del vídeo con el que Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol reivindican el valor de los chiringuitos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol han presentado un vídeo con el que reivindican el valor de los chiringuitos y la necesidad de garantizar su futuro, poniendo el foco en su importancia económica y laboral, así como en su estrecha vinculación con la gastronomía, la cultura mediterránea y la identidad turística de la Costa del Sol.

La iniciativa nace como una declaración de apoyo a un sector que representa una actividad estratégica para los municipios costeros. Málaga concentra prácticamente la mitad de los chiringuitos de Andalucía y se estima que su actividad genera cerca de 20.000 empleos al año.

Además, estos también movilizan a una amplia cadena de proveedores relacionados con la pesca, alimentación, bebidas, transporte, mantenimiento, limpieza, lavandería, gestión de residuos, instalaciones y servicios técnicos.

Desde Diputación y Turismo Costa del Sol se ha defendido que estos establecimientos son mucho más que negocios situados junto a las playas, ya que estos forman parte de una experiencia turística asociada a la Costa del Sol, en la que la gastronomía local, el espeto, el pescado y la posibilidad de disfrutar del Mediterráneo constituyen elementos diferenciadores del destino.

En este contexto, la institución ha realizado una reivindicación expresa de "seguridad jurídica, estabilidad y reglas claras" para que los empresarios puedan planificar el futuro de sus negocios, acometer inversiones, modernizar sus establecimientos y continuar generando empleo.

El presidente de Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que "defender la Costa del Sol significa también defender nuestros chiringuitos. Estamos hablando de cerca de 20.000 empleos, de cientos de empresas y de una actividad que forma parte de nuestra gastronomía, nuestra cultura mediterránea y nuestra propia identidad turística".

El presidente provincial ha reclamado que cualquier decisión que pueda afectar a la actividad de estos establecimientos "tenga en consideración su impacto económico, social y turístico" y que el sector "sea escuchado" antes de adoptar medidas que condicionen su futuro.

La continuidad de las autorizaciones y concesiones vinculadas a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre constituye, en este sentido, uno de los aspectos considerados esenciales para proporcionar certidumbre a las empresas. Según sostienen, la tramitación administrativa puede resultar "compleja" y prolongada y los empresarios "necesitan conocer las condiciones y los plazos en los que podrán desarrollar su actividad para poder afrontar nuevas inversiones.

"Nadie puede pedir a un empresario que invierta, modernice y genere empleo si al mismo tiempo no tiene garantías suficientes sobre el futuro de su actividad. Por eso pedimos diálogo, responsabilidad y seguridad, además de que se tenga en cuenta la realidad económica, social y turística de nuestro litoral", ha subrayado salado.

La defensa de esta actividad se plantea, además, desde su compatibilidad con la protección medioambiental. La Diputación apuesta por un litoral cuidado y sostenible, pero también vivo, productivo y generador de oportunidades, buscando un equilibrio entre conservación, actividad económica y empleo.

Esta filosofía está también presente en Senda Azul, proyecto impulsado por la Diputación de Málaga y coordinado por Turismo Costa del Sol que conecta los 160 kilómetros de costa malagueña con sus municipios, paisajes, patrimonio, gastronomía y actividades náuticas. La iniciativa promueve un aprovechamiento responsable de los recursos marinos y una forma más sostenible y diversificada de descubrir el litoral durante todo el año.

La Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol han tendido la mano a las administraciones competentes para trabajar conjuntamente con el sector y buscar soluciones que permitan garantizar su continuidad.