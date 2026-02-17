Turismo Costa del Sol participa en una feria de turismo activo en Países Bajos

Turismo Costa del Sol ha estado presente con un mostrador dentro del estand de Turespaña en una feria anual considerada uno de los eventos más importantes del turismo activo en los Países Bajos - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha estado presente con un mostrador dentro del estand de Turespaña en una feria anual considerada uno de los eventos más importantes del turismo activo en los Países Bajos. Esta cita, dirigida principalmente al público general, se ha consolidado como una plataforma clave para la promoción y comercialización de destinos turísticos orientados al ciclismo, el senderismo y otras actividades al aire libre, reuniendo a un amplio número de visitantes interesados en este tipo de experiencias.

Según destacan en un comunicado, la participación en esta feria ha permitido reforzar la visibilidad de la Costa del Sol en el mercado holandés, uno de los emisores europeos con mayor interés por el turismo activo y las experiencias en contacto con la naturaleza.

La presencia del destino en este entorno ha facilitado el contacto directo con potenciales visitantes, favoreciendo la difusión de una oferta turística que combina naturaleza, deporte y experiencias culturales en un mismo territorio.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha señalado que "la participación en este tipo de ferias especializadas nos permite acercar la oferta del destino a un público que busca experiencias activas y sostenibles, alineadas con la diversidad de recursos que ofrece la Costa del Sol".

En este sentido, ha destacado la importancia del mercado holandés dentro de la estrategia internacional del destino y su afinidad con productos turísticos vinculados al aire libre.

A través de esta acción, Turismo Costa del Sol ha buscado consolidar el posicionamiento del destino como una de las opciones prioritarias para el viajero holandés interesado en el turismo activo, poniendo en valor no solo sus atractivos naturales, sino también su diversidad cultural y su reconocida oferta gastronómica.

La combinación de estos elementos ha permitido presentar una propuesta completa que responde a las nuevas tendencias del viajero europeo, cada vez más interesado en experiencias que integran actividad física, naturaleza y cultura local.

Asimismo, Díaz ha añadido que "el mercado neerlandés valora especialmente la calidad de las infraestructuras, la accesibilidad y la variedad de experiencias que puede encontrar en un destino, aspectos en los que la Costa del Sol cuenta con una oferta muy competitiva".

Con esta participación, Turismo Costa del Sol ha continuado avanzando en su estrategia de promoción internacional, apostando por la presencia en eventos especializados que han contribuido a reforzar el posicionamiento del destino y a generar nuevas oportunidades de crecimiento en mercados europeos prioritarios.