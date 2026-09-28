Turismo Costa del Sol promociona la oferta de turismo activo y de naturaleza de Málaga en la feria Tierra Adentro 2026

Turismo Costa del Sol en la veinticuatro edición de la feria Tierra Adentro. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado la oferta de naturaleza, deporte y experiencias al aire libre del litoral malagueño en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, 'Tierra Adentro', una cita consolidada como uno de los principales escaparates regionales para el turismo interior, activo y para disfrutar del medioambiente.

El encuentro, que celebra este año 24 ediciones y que ha tenido a Jaén como sede, ha apostado por un formato más "dinámico, experiencial y comercial", reuniendo en un mismo espacio a instituciones, empresas, agencias especializadas y visitantes interesados en nuevas formas de descubrir los destinos, según ha informado Costa del Sol a través de un comunicado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha subrayado, a través de un comunicado, las posibilidades que ofrece este encuentro para mostrar la diversidad de la provincia: "Tenemos una oportunidad para acercar al público y a los profesionales una Costa del Sol que también se descubre caminando, practicando deporte y disfrutando de sus espacios naturales.

"El turismo activo nos permite ampliar las motivaciones para visitar la provincia y mostrar recursos que complementan perfectamente nuestra oferta más conocida", ha indicado Díaz.

La feria ha reunido una selección de propuestas turísticas, deportivas y de aventura procedentes de diferentes puntos del territorio nacional. Su trayectoria, con veinticuatro ediciones, la ha convertido en un espacio especializado para conectar destinos y empresas con un público especialmente interesado en el ocio activo y el turismo experiencial.

Asimismo, el espacio de la Bolsa de Comercialización Turística, dirigido al sector profesional, ha sido un punto de encuentro entre la oferta y compradores nacionales e internacionales para generar posibilidades de comercialización para productos y experiencias.

La combinación entre público final y profesionales ha permitido trabajar, según ha indicado el director de Turismo Costa del Sol, en dos direcciones: "dar visibilidad a los recursos turísticos y, al mismo tiempo, acercarlos a intermediarios con capacidad para incorporarlos a sus propuestas comerciales".

"El crecimiento del interés por experiencias vinculadas al territorio abre posibilidades para muchos recursos y empresas de nuestra provincia. Estar en los espacios donde se encuentran compradores especializados nos ayuda a transformar esa demanda en oportunidades concretas para el sector", ha añadido Díaz.

La participación en esta vigésimo cuarta edición ha permitido, por tanto, "presentar una imagen de la Costa del Sol vinculada también al deporte, la aventura y la naturaleza y aprovechar la dimensión comercial de la feria para acercar esta oferta tanto al viajero como a los profesionales especializados", ha concluido el presidente de Turismo Costa del Sol.